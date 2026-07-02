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«Сочи» продлил контракт с Литвиновым

сегодня, 19:49

«Сочи» объявил о продлении контракта с центральным защитником Вячеславом Литвиновым. Новое соглашение стороны подписали до лета 2029 года.

Литвинов выступает за команду с 2023-го, проведя в общей сложности 79 официальных матчей.

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