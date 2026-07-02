Тренер Японии ещё не принял решения о своём будущем

сегодня, 20:32

Главный тренер сборной Японии на пресс-конференции не стал подтверждать, что продолжит работу с национальной командой.

Японцы завершили чемпионат мира-2026 на стадии 1/16 финала плей-офф, где уступили Бразилии (1:2).

Думаю, сейчас я немного отдохну, а затем мне нужно будет как следует осмыслить турнир. Это всё, что решено на данный момент. Японский футбол, развивавшийся на протяжении истории, более чем способен достойно выступить на мировой арене. Я убеждён, что если мы продолжим этот рост, то обязательно сможем стать чемпионами мира.

Мориясу возглавил сборную после ЧМ -2018 в России. Под его руководством она на турнире 2022 года в Катаре выиграла группу, в которой также выступали Испания, Германия и Коста-Рика, а в 1/8-й вылетела от Хорватии (1:1, 1:3 по пенальти).

Президент Японской футбольной ассоциации Цунеясу Миямото также сообщил, что организации нужно время для подведения итогов.