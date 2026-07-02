Переход Андерсона — в топ-6 самых дорогих в истории

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Переход полузащитника «Ноттингем Форест» в «Манчестер Сити» находится в первой десятке самых дорогих трансферов в футбольной истории. Такие данные приводит Transfermarkt.

По данным СМИ , за хавбека заплатили 135 млн евро. В такую же сумму «Барселоне» обошлось подписание из «Ливерпуля» в 2018 году.