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Переход Андерсона — в топ-6 самых дорогих в истории

сегодня, 20:58

Переход полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона в «Манчестер Сити» находится в первой десятке самых дорогих трансферов в футбольной истории. Такие данные приводит Transfermarkt.

По данным СМИ, за хавбека заплатили 135 млн евро. В такую же сумму «Барселоне» обошлось подписание Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в 2018 году.

В топ-10 также входят трансферы Неймара («Барселона» — ПСЖ, 222 млн), Килиана Мбаппе («Монако» — ПСЖ, 180 млн), Усмана Дембеле («Боруссия» Дортмунд — «Барселона», 148 млн), Александера Исака («Ньюкасл» — «Ливерпуль» 145 млн), Жоау Феликса («Бенфика» — «Атлетико», 127,2 млн), Джуда Беллингема («Боруссия» Д — «Реал», 127 млн), Флориана Вирца («Байер» — «Ливерпуль», 125 млн) и Энцо Фернандеса («Бенфика» — «Челси», 121 млн).

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