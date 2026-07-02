Сборная Англии отложила переезд в Мехико, опасаясь шпионажа

сегодня, 21:59

Сборная Англии из-за опасений по поводу шпионажа отложила переезд в Мехико на матч 1/8 финала ЧМ -2026 с командой Мексики. Об этом сообщила газета Daily Mail.

После победной для англичан игры 1/16 финала с ДР Конго (2:1) подопечные вернулись из Атланты в Канзас-Сити, а не отправились в Мексику, где проведут следующий поединок. По информации источника, одна из главных причин этого заключается в том, чтобы Тухель мог изложить свой тактический план в «безопасной обстановке и вдали от посторонних глаз».

Встреча Англия — Мексика состоится в ночь на 6 июля по московскому времени на стадионе «Ацтека» в Мехико.