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Сборная Англии отложила переезд в Мехико, опасаясь шпионажа

сегодня, 21:59
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика-:-Логотип футбольный клуб АнглияАнглия06.07.2026 в 03:00 Не начался

Сборная Англии из-за опасений по поводу шпионажа отложила переезд в Мехико на матч 1/8 финала ЧМ-2026 с командой Мексики. Об этом сообщила газета Daily Mail.

После победной для англичан игры 1/16 финала с ДР Конго (2:1) подопечные Томаса Тухеля вернулись из Атланты в Канзас-Сити, а не отправились в Мексику, где проведут следующий поединок. По информации источника, одна из главных причин этого заключается в том, чтобы Тухель мог изложить свой тактический план в «безопасной обстановке и вдали от посторонних глаз».

Встреча Англия — Мексика состоится в ночь на 6 июля по московскому времени на стадионе «Ацтека» в Мехико.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:16
Шпионить за́ Тухелем???
Вещь ненужная...
Его Конго без шпионажа читает как ребёнка....
Закрыть Кейна...и сборной Англии не будет на поле...ибо Кейн более футболист...чем Тухель тренер,..
Гость
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