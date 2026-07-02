Сборная Англии отложила переезд в Мехико, опасаясь шпионажа

Сборная Англии из-за опасений по поводу шпионажа отложила переезд в Мехико на матч 1/8 финала ЧМ-2026 с командой Мексики. Об этом сообщила газета Daily Mail.
После победной для англичан игры 1/16 финала с ДР Конго (2:1) подопечные Томаса Тухеля вернулись из Атланты в Канзас-Сити, а не отправились в Мексику, где проведут следующий поединок. По информации источника, одна из главных причин этого заключается в том, чтобы Тухель мог изложить свой тактический план в «безопасной обстановке и вдали от посторонних глаз».
Встреча Англия — Мексика состоится в ночь на 6 июля по московскому времени на стадионе «Ацтека» в Мехико.
Вещь ненужная...
Его Конго без шпионажа читает как ребёнка....
Закрыть Кейна...и сборной Англии не будет на поле...ибо Кейн более футболист...чем Тухель тренер,..