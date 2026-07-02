Руководство DFB предложило Нагельсманну уйти в отставку

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По информации источника, главный тренер сборной Германии может покинуть должность.

2 июля утром в штаб-квартире Немецкого футбольного союза ( DFB ) во Франкфурте-на-Майне прошла встреча с участием президента организации Бернда Нойендорфа, генерального директора Андреаса Реттига, спортивного директора и главы Бундеслиги . Она длилась 3,5 часа.

Сначала на ней специалисту нужно было изложить свою точку зрения на вылет в 1/16 финала плей-офф ЧМ -2026 от Парагвая. Анализ был предельно честным. По данным Sky Sport, руководство DFB предложило нынешнему рулевому уйти в отставку. В противном случае планируется увольнение, однако не ожидается, что быстрое решение сегодня будет принято.