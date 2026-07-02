Руководство DFB предложило Нагельсманну уйти в отставку

По информации источника, главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн может покинуть должность.
2 июля утром в штаб-квартире Немецкого футбольного союза (DFB) во Франкфурте-на-Майне прошла встреча с участием президента организации Бернда Нойендорфа, генерального директора Андреаса Реттига, спортивного директора Руди Феллера и главы Бундеслиги Ханса-Йоахима Ватцке. Она длилась 3,5 часа.
Сначала на ней специалисту нужно было изложить свою точку зрения на вылет в 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 от Парагвая. Анализ был предельно честным. По данным Sky Sport, руководство DFB предложило нынешнему рулевому уйти в отставку. В противном случае планируется увольнение, однако не ожидается, что быстрое решение сегодня будет принято.
Явным фаворитом на замену Нагельсманну считается Юрген Клопп, который сейчас является экспертом во время ЧМ, а также руководит футбольным отделом в Red Bull Group.