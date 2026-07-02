Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияЧемпионат мира 2026

Руководство DFB предложило Нагельсманну уйти в отставку

сегодня, 22:32

По информации источника, главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн может покинуть должность.

2 июля утром в штаб-квартире Немецкого футбольного союза (DFB) во Франкфурте-на-Майне прошла встреча с участием президента организации Бернда Нойендорфа, генерального директора Андреаса Реттига, спортивного директора Руди Феллера и главы Бундеслиги Ханса-Йоахима Ватцке. Она длилась 3,5 часа.

Сначала на ней специалисту нужно было изложить свою точку зрения на вылет в 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 от Парагвая. Анализ был предельно честным. По данным Sky Sport, руководство DFB предложило нынешнему рулевому уйти в отставку. В противном случае планируется увольнение, однако не ожидается, что быстрое решение сегодня будет принято.

Явным фаворитом на замену Нагельсманну считается Юрген Клопп, который сейчас является экспертом во время ЧМ, а также руководит футбольным отделом в Red Bull Group.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Ноттингем Форест» объявил об отставке тренера
Сегодня, 21:25
ОфициальноВан Гал покинул пост советника «Аякса»
Сегодня, 15:21
ОфициальноЭшли Коул покинул «Чезену»
Сегодня, 01:03
ОфициальноЭкс-рулевой «Лилля» возглавил «Марсель»
Сегодня, 00:28
ОфициальноРПЛ объявила о новых назначениях в руководстве
Вчера, 23:38
Немцы разучились побеждать в футболе. Клопп спешит на помощь
Вчера, 14:45Roman Novikov в блоге Футбол - это больКомментарии4
Все комментарии
4475e5vtfwbe
4475e5vtfwbe
сегодня в 22:55
Не возьмется Клопп возрождать нулевую сборную.... нет хороших игроков в Германии....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 