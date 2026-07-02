УЕФА не введёт правило об удалении за прикрытый рот

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Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) не станет вводить правило, при котором футболист получает красную карточку за прикрытый рот во время конфликтной ситуации. Об этом сообщил портал The Athletic.

Перед началом ЧМ -2026 Международная федерация футбола ( ФИФА ) внесла определённые изменения в правила. Теперь любой игрок, прикрывающий рот рукой, плечом или футболкой может получить прямое удаление. Подобные действия рассматриваются как попытка скрыть содержание разговора от телекамер.