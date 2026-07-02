УЕФА не введёт правило об удалении за прикрытый рот

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не станет вводить правило, при котором футболист получает красную карточку за прикрытый рот во время конфликтной ситуации. Об этом сообщил портал The Athletic.
Перед началом ЧМ-2026 Международная федерация футбола (ФИФА) внесла определённые изменения в правила. Теперь любой игрок, прикрывающий рот рукой, плечом или футболкой может получить прямое удаление. Подобные действия рассматриваются как попытка скрыть содержание разговора от телекамер.
Полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон стал первым игроком, удалённым с поля за прикрытый рот во время конфликта. Это произошло в матче второго тура группового этапа ЧМ с Турцией (1:0).