Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформыЧемпионат мира 2026

УЕФА не введёт правило об удалении за прикрытый рот

сегодня, 22:48

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не станет вводить правило, при котором футболист получает красную карточку за прикрытый рот во время конфликтной ситуации. Об этом сообщил портал The Athletic.

Перед началом ЧМ-2026 Международная федерация футбола (ФИФА) внесла определённые изменения в правила. Теперь любой игрок, прикрывающий рот рукой, плечом или футболкой может получить прямое удаление. Подобные действия рассматриваются как попытка скрыть содержание разговора от телекамер.

Полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон стал первым игроком, удалённым с поля за прикрытый рот во время конфликта. Это произошло в матче второго тура группового этапа ЧМ с Турцией (1:0).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: tass.ru Фото: AP Photo/Fernando Llano
Каманцев допустил появление камер на судьях РПЛ
Сегодня, 16:29
В Швейцарии не планируют вводить паузы на водопой как на ЧМ-2026
Вчера, 22:01
ОфициальноРФС отменил требование о молодых игроках в Первой лиге
Вчера, 17:31
Дюков сообщил, как может состояться переход к «весна-осень»
29 июня
Клубный ЧМ-2029 могут расширить до 48 команд
26 июня
РФС сообщил об изменении правил в предстоящем сезоне
24 июня
Все комментарии
Иван Драго
Иван Драго
сегодня в 23:12
Каждый день ставлю на матчи ЧМ2026 по футболу. Играю с прoгнозами от сервиса ставкапрогнозру. Найдите в Яндексе. С 2013 года работают. Гарантии на все прoгнозы.
vg4nhysz2e9b
vg4nhysz2e9b
сегодня в 22:52
Занимаются фигней... лучше бы судей, которые работают на ЧМ проверили на профпригодность....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 