В РФС сообщили об улучшении системы офсайдных линий

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил об улучшении системы офсайдных линий и работы VAR в РПЛ.
Об усовершенствовании технологии с помощью искусственного интеллекта
Я недавно вернулся из Китая, мы провели там определённые переговоры с нашими партнёрами. Они внесли свои доработки, которые необходимо было сделать в рамках совместно созданной дорожной карты. Соответственно, уже скоро мы увидим определённые новшества в работе системы VAR. такие как постановка точек самой программой и возможность работать с нескольких ракурсов одновременно. Скажем, одного игрока берём с одной камеры, другого — с другой, когда есть сложные ракурсы. Поэтому наши китайские партнёры сделали большой шаг вперёд в этой части. И независимо от того, успеем мы ввести дополнительные камеры или нет, большую часть вопросов по офсайдным линиям мы снимем.
Значительно ли это улучшит ситуацию
Это сделает её более наглядной и снимет какое-то количество вопросов. Но пока не появятся статические камеры, расположенные у ворот, кратно наглядность не увеличится. По этому направлению мы работаем совместно с «Матч ТВ» и РПЛ. Пока не готов сказать, когда именно это произойдёт, потому что мы ещё не до конца сформулировали наши дальнейшие действия.
В последнее время в чемпионате России применялись офсайдные линии от китайской компании Rigour Tech. Линии прорисовываются вручную видеоарбитрами (VAR), используя статические камеры.
Ранее Каманцев рассказал о возможном появлении камер у арбитров.