В РФС сообщили об улучшении системы офсайдных линий

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза ( РФС ) сообщил об улучшении системы офсайдных линий и работы VAR в РПЛ .

Об усовершенствовании технологии с помощью искусственного интеллекта

Я недавно вернулся из Китая, мы провели там определённые переговоры с нашими партнёрами. Они внесли свои доработки, которые необходимо было сделать в рамках совместно созданной дорожной карты. Соответственно, уже скоро мы увидим определённые новшества в работе системы VAR . такие как постановка точек самой программой и возможность работать с нескольких ракурсов одновременно. Скажем, одного игрока берём с одной камеры, другого — с другой, когда есть сложные ракурсы. Поэтому наши китайские партнёры сделали большой шаг вперёд в этой части. И независимо от того, успеем мы ввести дополнительные камеры или нет, большую часть вопросов по офсайдным линиям мы снимем.

Значительно ли это улучшит ситуацию