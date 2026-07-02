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Испания вышла в 1/8 финала ЧМ, крупно обыграв Австрию

вчера, 23:58
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания3 : 0Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияЗавершен

Сборная Испании обыграла команду Австрии в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 (3:0).

Счёт открыл на 36-й минуте Микель Ойарсабаль. Удвоил преимущество испанцев Педро Порро на 66-й. На 89-й Ойарсабаль сделал дубль.

В следующем раунде Испания сыграет с победителем пары Португалия — Хорватия.

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Все комментарии
Александр Азвялов
Александр Азвялов
сегодня в 00:56
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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 00:51, ред.
Не приведи Господи, если то, что показывает нынче Ямаль, - это выход на свой уровень.

Ну и кто после этих слов из нас двоих кидает на него ?! )))
Agamaga005
Agamaga005 ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 00:50
Прям как Роналду с Конго сыграл сегодня. Ни о чём.
Но всё же Ламин был опасен, находил свободные зоны и пару раз мог забить.
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:47
Ямаль только-только выходит на свой уровень, он далек от формы, физические кондиции слабы, об этом еще тренер говорил, но у тебя он в форме))
Потому что хочется накидать ему....
Agamaga005
Agamaga005 ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
сегодня в 00:43
А ведь грандиозного ничего не произошло. Куку без давления сделал два простых паса и в целом по игре отыграл спокойно, потому что соперник этого позволял.
Надо посмотреть на Испанию с топами. Но к испанцам относятся лояльно, в отличие от Аргентины.
Отсутствие судейской темы и тому подобное...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
сегодня в 00:42, ред.
Ээээээ..., нет, дорогой ! )) Не в форме Педри и отчасти Ольмо, а Ямаль именно в форме, - реальной своей нынешней форме, которая оголяет растущую от матча к матчу деградацию при дриблинге, обводке и ударе. Именно это и удручает, поскольку регресс у парня прослеживается на протяжении всего уходящего сезона, а не только нынешних матчей на мундиале...

По Челси не надо..., не надо говорить о том, что не соответствует реалиям. Кукуха у синих, равно как и Кайседо, - самые стабильные игроки. Кто там у вас "возил" Кукурелью )))) одному Богу известно, - по эпизоду в единоборствах он один из самых непроходимых дефов в мире.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:41
Ямал перед матчем опять много болтал, над Кукурельей на смехался. В итоге не забил гол и был худшим игроком матча. запорол все моменты что для него создали партнеры. 👎 А Кукурелья был лучший на поле сделал 2 ассиста и сухой матч в защите. Он Ямаля в Класико надежно закроет. Хорошее преобретенее Реала. 👍
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:39
Австрия как случайно попала в 1/16
ABir
ABir
сегодня в 00:34
На классе и на всем
Остальном заслуженная победа Красной фурии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 00:33
Рангник есть Рангник))
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 00:28
Наконец-то увидели Испанию во всей красе))
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:27
Испанию с победой! По прежнему наряду с Мексикой без пропущенных голов идут.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:26
есть изменения правил ставок?
на матч Викингур - КА Акурейри были 2 ставки. обе зашли))
но один из них возврат...
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:23
вопрос по Яме у Моуриньо практически решён
)))))))))

Кстати , в Челси , в прошлом сезоне, практически кому не лень его возили ) но на этом ЧМ и вправду хорош!
А Ямаль просто пока не в форме , но свои моменты все равно имел сегодня
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:14, ред.
Мастер-класс от Испании. Думал не дождусь от них. Рад, что ошибся.

Очень приятно смотреть на людей, которые умеют играть, и умеют не давать играть другим. И всё это, - одновременно.
Испания на поле, - это венец сбалансированности/класса полузащиты и защиты, который в фундаментальном смысле раскрывает как возможности атаки, так и качественный шлагбаум сопернику у своих ворот.
Кукуха..., этот "веник" просто непроходимая стена, вкупе с мотором при контрах. И дело даже не в его 2-х сегодняшних ассистах, а в стойкости и безошибочности выбора как позиции при отборе, так и в старте движения и перемещения в начале продвижения мячика в атаку. Многогранный потенциал как в игровом - командном, так и в техническом аспекте... Думаю Ямалю в Эль Классико, судя по его нынешнему состоянию. ничего не светит против Кукурельи, - вопрос по Яме у Моуриньо практически решён.
Оярсабаль - тихий киллер, которого не видит на своих убогих радарах Лапорта, пребывающий в поисках многомиллионных Альваресов и Холландов. У Жоана-дурака под носом такой вариант из Сосьедада, а он за деревьями леса не видит.

Педри, Родри..., ну хоть просыпаться начали..., наверно глядя на Ольмо, который прибавляет от матча к матчу.

В общем Испания - достойный оппонет Франции на перспективу.
y-ago
y-ago
сегодня в 00:14
Всех почитателей Испании — с победой. Я, хоть к таковым не отношусь, должен признаться: получил удовольствие от игры. Австрия, конечно, не самая сильная команда, но и не самая слабая — и при этом практически никаких шансов.
По всем статьям испанцы разнесли австрийцев. И не помогло им ни 4–4–2 в обороне, ни 4–2–3–1, с которого они начали матч. Испанцы, что называется, «вошли в чемпионат».
И, думается мне, ни португальцам, ни хорватам ничего хорошего в четвертьфинале не светит.
З/Ы: А Кукурелья и вправду хорош — один из лучших (если не лучший) сегодня на поле.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 00:13, ред.
Наряду с Францией лучшая команда в позиционной атаке.
У Фра лучшая группа атаки у Испании - полузащита
И те и те не безупречны в обороне правда.
И еще. С Таким Кукурельей Испании и по Нико Вильямсу нечего горевать.Есть кому рвать на фланге.
баск
баск
сегодня в 00:12
На фурию приятно посмотреть.
Непринуждённо, играючи рвут пространство, даже не растаскивая, а разбрасывая игроков соперника по буфетам и отрезая от мяча целыми линиями.

А у австрияков xG оторвался от 0,09 только после второго гола, это же курам
на смех. Они, конечно, не боги, но ведь и не пальцем деланые, могли бы и посопротивляться, плей-офф всё-таки.

Но не судьба оказалась, от слова совсем.
3:0 это ещё по-дружески, фурия здесь могла и совсем порвать на куски.
Соответственно, австрийцам спасибо за участие и хорошей дороги домой.

Что касается Испании, то после такого матча её приходится добавить к числу фаворитов турнира, в компанию к аргам и французам..
Krypton777
Krypton777
сегодня в 00:09
Почему-то вспомнился фильм "Пассажиры".
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 00:04
Легко как на тренировке испанцы раскатали австрийцев. Это была игра в одни ворота. Австрия не создала реальных угроз для Унаи Симона. Ямаль пока не в форме а вот Ойарсабаль хорош у Испании.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 23:59
С победой сборную Испании!
Красавцы!
Австрия полностью разочаровала , ни одного удара в створ за игру , ни одного толкового момента.
Испания полностью переехала, больше 20 ударов , свор раз 10 попали.
Кукурелья красавчик , Оярсабаль тем более!
Ямаль играет пока слабо, передерживает мяч, но 2 железных момента все таки было , кажись оба раза защитники вытащили с пустых ворот.
Удачи Испании , дальше будет сложнее
Гость
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