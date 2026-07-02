Испания вышла в 1/8 финала ЧМ, крупно обыграв Австрию

Сборная Испании обыграла команду Австрии в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 (3:0).
Счёт открыл на 36-й минуте Микель Ойарсабаль. Удвоил преимущество испанцев Педро Порро на 66-й. На 89-й Ойарсабаль сделал дубль.
В следующем раунде Испания сыграет с победителем пары Португалия — Хорватия.
Непринуждённо, играючи рвут пространство, даже не растаскивая, а разбрасывая игроков соперника по буфетам и отрезая от мяча целыми линиями.
А у австрияков xG оторвался от 0,09 только после второго гола, это же курам
на смех. Они, конечно, не боги, но ведь и не пальцем деланые, могли бы и посопротивляться, плей-офф всё-таки.
Но не судьба оказалась, от слова совсем.
3:0 это ещё по-дружески, фурия здесь могла и совсем порвать на куски.
Соответственно, австрийцам спасибо за участие и хорошей дороги домой.
Что касается Испании, то после такого матча её приходится добавить к числу фаворитов турнира, в компанию к аргам и французам..
По всем статьям испанцы разнесли австрийцев. И не помогло им ни 4–4–2 в обороне, ни 4–2–3–1, с которого они начали матч. Испанцы, что называется, «вошли в чемпионат».
И, думается мне, ни португальцам, ни хорватам ничего хорошего в четвертьфинале не светит.
З/Ы: А Кукурелья и вправду хорош — один из лучших (если не лучший) сегодня на поле.
Очень приятно смотреть на людей, которые умеют играть, и умеют не давать играть другим. И всё это, - одновременно.
Испания на поле, - это венец сбалансированности/класса полузащиты и защиты, который в фундаментальном смысле раскрывает как возможности атаки, так и качественный шлагбаум сопернику у своих ворот.
Кукуха..., этот "веник" просто непроходимая стена, вкупе с мотором при контрах. И дело даже не в его 2-х сегодняшних ассистах, а в стойкости и безошибочности выбора как позиции при отборе, так и в старте движения и перемещения в начале продвижения мячика в атаку. Многогранный потенциал как в игровом - командном, так и в техническом аспекте... Думаю Ямалю в Эль Классико, судя по его нынешнему состоянию. ничего не светит против Кукурельи, - вопрос по Яме у Моуриньо практически решён.
Оярсабаль - тихий киллер, которого не видит на своих убогих радарах Лапорта, пребывающий в поисках многомиллионных Альваресов и Холландов. У Жоана-дурака под носом такой вариант из Сосьедада, а он за деревьями леса не видит.
Педри, Родри..., ну хоть просыпаться начали..., наверно глядя на Ольмо, который прибавляет от матча к матчу.
В общем Испания - достойный оппонет Франции на перспективу.