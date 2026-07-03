Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРекордыЧемпионат мира 2026

Симон стал рекордсменом ЧМ по длительности «сухой» серии

сегодня, 00:28
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания3 : 0Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияЗавершен

Вратарь сборной Испании Унаи Симон установил рекорд чемпионатов мира по продолжительности серии без пропущенных голов.

После матча 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 с Австрией (3:0) она составила у него 519 минут. Голкипер превзошёл достижение итальянца Вальтера Дзенги (517), которое держалось с турнира 1990 года.

За одну игру Симон также обошёл таких известных футболистов, как Икер Касильяс, Питер Шилтон, Зепп Майер и Джанлуиджи Буффон.

Серия испанца длится с заключительного поединка группового этапа ЧМ-2022 в Катаре с Японией.

Подписывайся в ВК
Все новости
Кейн стал рекордсменом сборной по матчам в роли капитана
01 июля
Обогнал Роналдо, позади даже Пеле. Мбаппе вошёл в историю футбола
01 июляЕвгений Петров в блоге "Соккер" ТопКомментарии7
Дешам стал рекордсменом по победам в финальных стадиях ЧМ
01 июля
Кейн побил рекорд Роналду по голам за один сезон
28 июня
Жордан Айю установил рекорд по числу матчей за Гану
28 июня
Месси забил в 7-м матче ЧМ подряд. Это рекорд
28 июня
Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 02:24
Саймон даже не зажмурился.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 