Симон стал рекордсменом ЧМ по длительности «сухой» серии

Вратарь сборной Испании Унаи Симон установил рекорд чемпионатов мира по продолжительности серии без пропущенных голов.
После матча 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 с Австрией (3:0) она составила у него 519 минут. Голкипер превзошёл достижение итальянца Вальтера Дзенги (517), которое держалось с турнира 1990 года.
За одну игру Симон также обошёл таких известных футболистов, как Икер Касильяс, Питер Шилтон, Зепп Майер и Джанлуиджи Буффон.
Серия испанца длится с заключительного поединка группового этапа ЧМ-2022 в Катаре с Японией.