Симон стал рекордсменом ЧМ по длительности «сухой» серии

сегодня, 00:28

Вратарь сборной Испании установил рекорд чемпионатов мира по продолжительности серии без пропущенных голов.

После матча 1/16 финала плей-офф ЧМ -2026 с Австрией (3:0) она составила у него 519 минут. Голкипер превзошёл достижение итальянца (517), которое держалось с турнира 1990 года.

За одну игру Симон также обошёл таких известных футболистов, как , , и .