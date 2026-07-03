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Де ла Фуэнте: «Мы были близки к совершенству»

сегодня, 00:52
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания3 : 0Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияЗавершен

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над командой Австрии в матче 1/16 финала плей-офф чемпионата мира (3:0).

Великие команды появляются тогда, когда их присутствие наиболее необходимо. Сегодня мы увидели великолепный матч. Мы были близки к совершенству почти во всех аспектах, но нам нужно продолжать совершенствоваться.

Каждый матч будет сложнее, потому что соперники станут более требовательными. Мы находимся на очень важном этапе чемпионата мира. Осталось всего 16 команд. Наша цель — всегда становиться лучше. В этом заключается величие этих игроков, которые всегда хотят большего.

Мы были очень сосредоточены, это был самый важный матч. Знаем, как это работает в плей-офф. Были очень внимательны ко всему, что происходило в предыдущих играх.

Микель (Ойарсабаль, оформивший дубль — прим.) показал свой потенциал. Он заслуживает признания, как и все остальные игроки, они провели выдающийся матч. Те, кто вышел на замену, также показали высокий уровень игры, и я рад за всех них.

О сопернике по 1/8-й, который определится в игре Португалии и Хорватии, специалист сказал:

Это две великолепные команды. Мы их очень хорошо знаем. Кто бы ни оказался там, он это заслужил и будет желанным гостем. Важно то, что мы там.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:52
да, это была убедительная победа Красной Фурии.
но первая серьезная проверка будет с португальцами.
или хорватами))
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