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Ойарсабаль: «Неважно, с кем встретимся в следующем раунде»

сегодня, 00:59
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания3 : 0Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияЗавершен

Нападающий сборной Испании Микель Ойарсабаль высказался о победе над командой Австрии в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 (3:0).

Форвард стал автором дубля в прошедшей встрече. В следующем раунде действующие чемпионы Европы сыграют с победителем противостояния Португалия — Хорватия.

Я рад помочь команде и пройти в следующий раунд. Теперь нам нужно отдохнуть. Они были физически сильной командой, и против них было сложно играть, но мы провели хороший матч. Рады, что прошли дальше. Неважно, с кем встретимся в следующем раунде – у меня есть друзья в обеих командах.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
сегодня в 01:57
Испанцы хоть и выигрывают, но не "те". Немчики и голландцы -досвидания. Франция? -хз, хз...Португалия, бельгия, англия полумертвые. Бразильцы и аргентинцы не проснулись еще. Кому выигрывать турнир?
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