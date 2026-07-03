Ойарсабаль: «Неважно, с кем встретимся в следующем раунде»

Нападающий сборной Испании высказался о победе над командой Австрии в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ -2026 (3:0).

Форвард стал автором дубля в прошедшей встрече. В следующем раунде действующие чемпионы Европы сыграют с победителем противостояния Португалия — Хорватия.

Я рад помочь команде и пройти в следующий раунд. Теперь нам нужно отдохнуть. Они были физически сильной командой, и против них было сложно играть, но мы провели хороший матч. Рады, что прошли дальше. Неважно, с кем встретимся в следующем раунде – у меня есть друзья в обеих командах.