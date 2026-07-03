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Португалия обыграла Хорватию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

сегодня, 06:16
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 1Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗавершен

Португалия обыграла Хорватию в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

В составе победителей забили Криштиану Роналду (с пенальти, на 68-й минуте) и Гонсалу Рамуш (90+4 минута).

У хорватов единственный забитый мяч на счету Ивана Перишича (53-я минута).

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:56
Судья убил Хорватию и отобрал чистейший гол у Рона. Очень стыдно стало за этот ЧМ
Kostya-515
Kostya-515
сегодня в 09:39
3 мяча у Хорватии забрали, с Португалией все понятно.. Не удивлюсь, если сделают для них новую жеребьевку, чтобы выпала команда как Узбекистан
матос
матос
сегодня в 09:29
Португалию с победой. Следующий матч огонь будет , соперник Испания!
Futurista
Futurista ответ Krypton777 (раскрыть)
сегодня в 09:22, ред.
Может Ховатия не способна пройти Португалию с 41-летним Роналду?)...не нужно вращать колесо в одну сторону...оно крутится в обе)...
Agamaga005
Agamaga005 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:18
Ему пора уже включаться по-настоящему, а когда если не против Роналду? И устроить ему прощальный вечер! Это ведь войдёт в историю!)
На евро с французами он хорошо себя показал, забил один из красивейших голов турнира, выиграл Кубок.
А теперь он более зрелый игрок, пора уже, пора...
112910415
112910415
сегодня в 09:17
хорваты были не хуже, мягко говоря !
Krypton777
Krypton777
сегодня в 09:08
Я отказываюсь понимать судейство и допуск фолов на этом ЧМ. Порой чуть ли не ноги отрывают и откровенно толкаются, а свистка нет. А тут, немного прихватил – и точка. В таком важном матче. Ну, видимо, без судейских подачек эта сборная Португалии не способна пройти 40-летнего Мордича и 37-летнего Перишича.
P.S. Любители говорить, что у Португалии нет нормального ЦФ, кроме Роналду, пересчитайте, сколько времени требуется Гонсало Рамушу на гол.
tej8p842xnyh
tej8p842xnyh
сегодня в 08:23
Жалкое зрелище от обоих команд.
Модрич с Роналду худшие игроки своих команд.
Тут шиша пишет, что Роналду затащил Португалию, но он нанёс всего один удар по воротам и то с со спорного пенальти.
Моё личное мнение, что ни Португалия, ни Хорватия не достойны были проходить дальше.
Европейские команды вообще на этом чемпионате показывают удручающии футбол. Кроме Франции, Испании и Англия с большой натяжкой, в Европе нет сильных команд на ЧМ.
Причина? Может насыщенный календарь, может не подготовились, но главная причина это пристарелые лидеры команд, которых выгнать не могут, а они тянут свои сборные на дно.
vfpdnjha743w
vfpdnjha743w
сегодня в 08:19
Странная игра. На последних минутах так-то от игрока сборной Португалии мяч получил игрок хорватов . Удивительные правила .Но Рамуш затащил . Забил очень важный мяч
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 08:11
Надеюсь Португалия прибавит в игре...
sir_Alex
sir_Alex ответ Храневец (раскрыть)
сегодня в 08:07
Конечно, не прокатит. Если судьи не помогут.
Futurista
Futurista ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 07:49
Ямаль покажет?)...ну посмотрим конечно...но это же оборона сб. Португалии а не Осасуны)...Ямаля ждет безжалостный силовой прессинг с ударами по ногам, двойной опекой и постоянными ментальными провокациями...удачи ему в этом безнадёжном деле)...
Храневец
Храневец ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 07:24
С Испанией так не прокатит !!!!!!
112910415
112910415
сегодня в 07:15
обе команды ничем не блеснули !
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 07:09
Не знаю что там плакал Модрич это самая слабая сборная Хорватии за всё время что я её наблюдал, старые уже не те, а молодые им в подмётки не годятся
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:01
Победа с душком. Впрочем, КриРо и К° к таким не привыкать 😉
Mangur
Mangur
сегодня в 06:59
Результат предсказуем. Удачи портвейнуб
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 06:54
"Грязная" победа ... Так бывает.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 06:44
Сложного сопернека выбели молодцы пока гном играет с Кабо Верде. 😂 Красавчик Рон затащил Португалию!! Еще один гол у него отняли якобы офсайд. гному бы такой засчитали.
Termez Zidan
Termez Zidan
сегодня в 06:44
Интересно сколько ещё забьет Роналду...с пенальти конечно. С игры у него не получается,спасибо моим узбекам что помогли ему забить пару мячей
Agamaga005
Agamaga005 ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
сегодня в 06:32
Так они и на Евро-2016 шли по сетке без побед в основное время. Пассивная игра. Ямаль покажет как надо играть. Но судья, судьи.... И кого теперь тянут?
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 06:29
Как раз тот случай, когда лучшая команда проиграла.
Португалия была хуже сборной Хорватии.
Ну и судья красавчик , отмененный гол в дополнительное время так вообще сюр какой-то 😂
112910415
112910415
сегодня в 06:25
главное, Криштиану отметился ! )
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