Португалия обыграла Хорватию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

|Португалия2 : 1Хорватия
|Завершен
Португалия обыграла Хорватию в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
В составе победителей забили Криштиану Роналду (с пенальти, на 68-й минуте) и Гонсалу Рамуш (90+4 минута).
У хорватов единственный забитый мяч на счету Ивана Перишича (53-я минута).
На евро с французами он хорошо себя показал, забил один из красивейших голов турнира, выиграл Кубок.
А теперь он более зрелый игрок, пора уже, пора...
P.S. Любители говорить, что у Португалии нет нормального ЦФ, кроме Роналду, пересчитайте, сколько времени требуется Гонсало Рамушу на гол.
Модрич с Роналду худшие игроки своих команд.
Тут шиша пишет, что Роналду затащил Португалию, но он нанёс всего один удар по воротам и то с со спорного пенальти.
Моё личное мнение, что ни Португалия, ни Хорватия не достойны были проходить дальше.
Европейские команды вообще на этом чемпионате показывают удручающии футбол. Кроме Франции, Испании и Англия с большой натяжкой, в Европе нет сильных команд на ЧМ.
Причина? Может насыщенный календарь, может не подготовились, но главная причина это пристарелые лидеры команд, которых выгнать не могут, а они тянут свои сборные на дно.
Португалия была хуже сборной Хорватии.
Ну и судья красавчик , отмененный гол в дополнительное время так вообще сюр какой-то 😂