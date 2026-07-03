ФИФА признала верной отмену гола Хорватии

сегодня, 08:51

Международная федерация футбола признала верным решение арбитра отменить гол сборной Хорватии на 13-й добавленной минуте матча 1/16 финала ЧМ -2026 против Португалии (1:2).

По данным ФИФА , взятие ворот отменили из-за офсайда у . Перед голевым пасом нападающий коснулся мяча, и этот момент зафиксировали микродатчики в официальном мяче турнира Trionda.