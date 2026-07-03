ФИФА признала верной отмену гола Хорватии

|Португалия2 : 1Хорватия
|Завершен
Международная федерация футбола признала верным решение арбитра отменить гол сборной Хорватии на 13-й добавленной минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Португалии (1:2).
По данным ФИФА, взятие ворот отменили из-за офсайда у Марио Пашалича. Перед голевым пасом нападающий Игор Матанович коснулся мяча, и этот момент зафиксировали микродатчики в официальном мяче турнира Trionda.
В ФИФА отметили, что система Connected Ball Technology с датчиками IMU помогает определять даже минимальные касания мяча и быстрее принимать судейские решения.