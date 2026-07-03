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ФИФА признала верной отмену гола Хорватии

сегодня, 08:51
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 1Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗавершен

Международная федерация футбола признала верным решение арбитра отменить гол сборной Хорватии на 13-й добавленной минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Португалии (1:2).

По данным ФИФА, взятие ворот отменили из-за офсайда у Марио Пашалича. Перед голевым пасом нападающий Игор Матанович коснулся мяча, и этот момент зафиксировали микродатчики в официальном мяче турнира Trionda.

В ФИФА отметили, что система Connected Ball Technology с датчиками IMU помогает определять даже минимальные касания мяча и быстрее принимать судейские решения.

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Все комментарии
Николай 1
Николай 1 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:45
Отнюдь, но что-то мне подсказывает, что микродатчик не отличает головы защитника Португалии от тела Матановича. Касание то было, а вот обо что, решает не мяч.
KAY_717
KAY_717
сегодня в 09:20
Это бред.
q6vutsswnczq
q6vutsswnczq
сегодня в 09:08
Ну что.... не понимаю как раньше играли без этой хрени....
Futurista
Futurista ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 08:59, ред.
В данном конкретном матче?)...эта фиксация работает на всех матчах...все в равных условиях...
112910415
112910415
сегодня в 08:58
а нужна она, фиксация эфемерных касаний ?
Futurista
Futurista
сегодня в 08:54, ред.
Сейчас кое кто скажет что микродатчикам дали денег и они тащат Португалию))...
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