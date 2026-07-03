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Роналду сообщил, что примет решение о карьере в сборной позже

сегодня, 09:19
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 1Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗавершен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о возможном завершении карьеры в национальной команде по окончании ЧМ-2026. После победы над Хорватией (2:1) в 1/16 финала турнира форвард заявил, что не будет принимать поспешное решение.

Сейчас будущее Криштиану не имеет значения. Я расскажу... У меня будет время после победы или поражения, чтобы поговорить с семьей и принять лучшее решение. Я больше не принимаю решения на эмоциях — теперь все делается спокойно. Сейчас нужно просто насладиться этим моментом.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:27
хочется ещё пару рекордов !
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:22
Опять есть маленький рекорд.Молодец !!!
Гость
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