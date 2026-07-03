Роналду сообщил, что примет решение о карьере в сборной позже

Нападающий сборной Португалии высказался о возможном завершении карьеры в национальной команде по окончании ЧМ -2026. После победы над Хорватией (2:1) в 1/16 финала турнира форвард заявил, что не будет принимать поспешное решение.

Сейчас будущее Криштиану не имеет значения. Я расскажу... У меня будет время после победы или поражения, чтобы поговорить с семьей и принять лучшее решение. Я больше не принимаю решения на эмоциях — теперь все делается спокойно. Сейчас нужно просто насладиться этим моментом.