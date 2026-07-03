Мартинес выделил Роналду и Рамуша после матча с Хорватией

Главный тренер сборной Португалии оценил игру и после победы над Хорватией (2:1) в 1/16 финала ЧМ -2026.

У нас есть футболисты разного профиля, есть опытные игроки. На этом чемпионате мира нет футболиста, который мог бы исполнить пенальти так же качественно, как Криштиану Роналду сегодня. И нет другого центрального нападающего с такой мощью и умением открываться в штрафной, как Гонсалу Рамуш. Мы также используем опыт Бернарду Силвы и Рубена Невеша, качества Нелсона Семеду и Франсишку Консейсау. Есть и другие игроки, которые способны помочь. Команда полностью отдается делу.

Будет ли Рамуш выходить в стартовом составе? У нас есть футболисты, которые должны быть готовы. В этом и заключается сила сборной Португалии. Жоау Феликс тоже проводит отличный турнир.