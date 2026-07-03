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Мартинес выделил Роналду и Рамуша после матча с Хорватией

сегодня, 10:11
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес оценил игру Криштиану Роналду и Гонсалу Рамуша после победы над Хорватией (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026.

У нас есть футболисты разного профиля, есть опытные игроки. На этом чемпионате мира нет футболиста, который мог бы исполнить пенальти так же качественно, как Криштиану Роналду сегодня. И нет другого центрального нападающего с такой мощью и умением открываться в штрафной, как Гонсалу Рамуш. Мы также используем опыт Бернарду Силвы и Рубена Невеша, качества Нелсона Семеду и Франсишку Консейсау. Есть и другие игроки, которые способны помочь. Команда полностью отдается делу.

Будет ли Рамуш выходить в стартовом составе? У нас есть футболисты, которые должны быть готовы. В этом и заключается сила сборной Португалии. Жоау Феликс тоже проводит отличный турнир.

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Все комментарии
Nenash
Nenash
сегодня в 11:05
Это первый раз, когда Мартинес не соврал по то, чем занимаются Авейру и Рамуш в сборной.. Один ждёт пенали.. Поэтому второй сидит на скамейке, чтобы выйти и зарешать с игры.. Тактика от Мартинеса без прикрас.. А-ха-ха-ха.. 🤣☝️
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:39
Отменённый гол Роналду получился красивым....
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