Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

«Реал» заявил, что не планирует трансфер Энцо Фернандеса

сегодня, 11:13

«Реал» выступил с заявлением по поводу слухов об интересе к полузащитнику «Челси» Энцо Фернандесу.

В связи с появившимися в последние дни сообщениями и заявлениями о якобы существующем интересе мадридского «Реала» к Энцо Фернандесу клуб считает необходимым заявить, что не предпринимал никаких прямых или косвенных действий для подписания игрока и не планирует проводить такую сделку.

«Реал» выражает глубокое уважение Энцо Фернандесу — выдающемуся футболисту, чей уровень и профессиональные качества хорошо известны, а также «Челси», с которым мадридский клуб поддерживает отличные институциональные отношения.

Именно из уважения к такому клубу, как «Челси», и в соответствии с принципами институциональной лояльности, которыми «Реал» всегда руководствовался в своей работе, клуб считает важным решительно опровергнуть необоснованные слухи, не имеющие отношения к действительности.

Мадридский «Реал» сожалеет, что, несмотря на очевидную позицию клуба и отсутствие каких-либо действий с его стороны, продолжает распространяться недостоверная информация. Такие сообщения лишь вводят болельщиков в заблуждение и наносят ненужный ущерб вовлеченным клубам и людям.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Барселона» готова продать Кунде за 65 млн евро
Вчера, 16:55
Слухи«Ливерпуль» рассматривает вариант с подписанием Педру Нету из «Челси»
Вчера, 16:45
Агент Энцо Фернандеса подтвердил, что игрок хочет покинуть «Челси»
Вчера, 16:11
СлухиАморим хочет видеть ван Дейка в «Милане»
Вчера, 14:40
Тонали готов выслушать предложение «Милана»
Вчера, 14:35
СлухиКамавинга может перейти в «Ньюкасл»
Вчера, 14:18
Все комментарии
Nenash
Nenash
сегодня в 12:42
Дубль два.. Про Алиску тоже самое говорили.. 😄
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 12:01
Теперь Энцо и его агент Пасторе после такого облома от Реала, будут искать новое место заработка. В Челси все равно нет таких ЗП и не дадут то, чего они хотели (300к в неделю).
Я изначально был уверен, что Реалу он не нужен. Во первых высокая цена в 120 млн, и второе, в Реале на его позиции есть Гюлер, Беллингем, и так же может играть там новичок Б.Силва. А в роли чистого опорника Энцо слабоват, не его это.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 