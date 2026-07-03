«Реал» заявил, что не планирует трансфер Энцо Фернандеса

«Реал» выступил с заявлением по поводу слухов об интересе к полузащитнику «Челси» .

В связи с появившимися в последние дни сообщениями и заявлениями о якобы существующем интересе мадридского «Реала» к Энцо Фернандесу клуб считает необходимым заявить, что не предпринимал никаких прямых или косвенных действий для подписания игрока и не планирует проводить такую сделку.

«Реал» выражает глубокое уважение Энцо Фернандесу — выдающемуся футболисту, чей уровень и профессиональные качества хорошо известны, а также «Челси», с которым мадридский клуб поддерживает отличные институциональные отношения.

Именно из уважения к такому клубу, как «Челси», и в соответствии с принципами институциональной лояльности, которыми «Реал» всегда руководствовался в своей работе, клуб считает важным решительно опровергнуть необоснованные слухи, не имеющие отношения к действительности.

Мадридский «Реал» сожалеет, что, несмотря на очевидную позицию клуба и отсутствие каких-либо действий с его стороны, продолжает распространяться недостоверная информация. Такие сообщения лишь вводят болельщиков в заблуждение и наносят ненужный ущерб вовлеченным клубам и людям.