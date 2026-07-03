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Аллегри стал главным тренером «Наполи»

сегодня, 11:32

«Наполи» назначил Массимилиано Аллегри на пост главного тренера. Контракт с 58-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Ранее Аллегри возглавлял «Милан», который в прошлом сезоне занял 5-е место в Серии А и не вышел в Лигу чемпионов.

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iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 12:37
Хорошо что хоть не Сарри
Karkaz
Karkaz
сегодня в 12:30
Потом Аллегри в Юве, потом в Милан и так по кругу)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:57
В Серии А Круговорот тренеров продолжается.
Даже не знаю, что ждёт Наполи.
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