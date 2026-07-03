Аллегри стал главным тренером «Наполи»

сегодня, 11:32

«Наполи» назначил на пост главного тренера. Контракт с 58-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Ранее Аллегри возглавлял «Милан», который в прошлом сезоне занял 5-е место в Серии А и не вышел в Лигу чемпионов.