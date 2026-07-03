Аллегри стал главным тренером «Наполи»

«Наполи» назначил Массимилиано Аллегри на пост главного тренера. Контракт с 58-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2029 года.
Ранее Аллегри возглавлял «Милан», который в прошлом сезоне занял 5-е место в Серии А и не вышел в Лигу чемпионов.
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Даже не знаю, что ждёт Наполи.