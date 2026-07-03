Далич об отмене гола Хорватии: «Мы зашли слишком далеко с VAR»

|Португалия2 : 1Хорватия
|Завершен
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич раскритиковал VAR после поражения от Португалии (1:2) в 1/16 финала ЧМ-2026. В конце матча арбитры отменили гол хорватской команды из-за офсайда у Марио Пашалича.
Я не хочу сейчас срывать свое разочарование на ком-то или чем-то. Вы сами видели, как часто решения, принятые через VAR, лишают футбол эмоций и меняют ту игру, какой она была раньше. Иногда VAR помогает, иногда мешает, но он забирает эмоции, и принять это непросто. Футбол должен оставаться честным, но, кажется, с VAR мы зашли слишком далеко. Мы проиграли и поздравляем Португалию.
Мне бы не хотелось, чтобы футбол окончательно стал тем бизнесом, в который он уже превратился. У небольших команд не так много возможностей, мало кому удается дважды совершить чудо. В этот раз нам не удалось пройти дальше. К сожалению, мы не добились нужного результата, поэтому остаются сожаление и грусть.
Система сырая, не доработанная и корявая во многих смыслах, но именно она не даёт скатиться Игре к беспределу Средневековья, с его "руками бога" и прочего декаданса по типу матча СССР - Бельгия на ЧМ 1986.