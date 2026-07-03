Далич об отмене гола Хорватии: «Мы зашли слишком далеко с VAR»

Главный тренер сборной Хорватии раскритиковал VAR после поражения от Португалии (1:2) в 1/16 финала ЧМ -2026. В конце матча арбитры отменили гол хорватской команды из-за офсайда у Марио Пашалича.

Я не хочу сейчас срывать свое разочарование на ком-то или чем-то. Вы сами видели, как часто решения, принятые через VAR , лишают футбол эмоций и меняют ту игру, какой она была раньше. Иногда VAR помогает, иногда мешает, но он забирает эмоции, и принять это непросто. Футбол должен оставаться честным, но, кажется, с VAR мы зашли слишком далеко. Мы проиграли и поздравляем Португалию.

Мне бы не хотелось, чтобы футбол окончательно стал тем бизнесом, в который он уже превратился. У небольших команд не так много возможностей, мало кому удается дважды совершить чудо. В этот раз нам не удалось пройти дальше. К сожалению, мы не добились нужного результата, поэтому остаются сожаление и грусть.