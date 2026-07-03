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Далич об отмене гола Хорватии: «Мы зашли слишком далеко с VAR»

сегодня, 11:49
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 1Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗавершен

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич раскритиковал VAR после поражения от Португалии (1:2) в 1/16 финала ЧМ-2026. В конце матча арбитры отменили гол хорватской команды из-за офсайда у Марио Пашалича.

Я не хочу сейчас срывать свое разочарование на ком-то или чем-то. Вы сами видели, как часто решения, принятые через VAR, лишают футбол эмоций и меняют ту игру, какой она была раньше. Иногда VAR помогает, иногда мешает, но он забирает эмоции, и принять это непросто. Футбол должен оставаться честным, но, кажется, с VAR мы зашли слишком далеко. Мы проиграли и поздравляем Португалию.

Мне бы не хотелось, чтобы футбол окончательно стал тем бизнесом, в который он уже превратился. У небольших команд не так много возможностей, мало кому удается дважды совершить чудо. В этот раз нам не удалось пройти дальше. К сожалению, мы не добились нужного результата, поэтому остаются сожаление и грусть.

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Все комментарии
Nenash
Nenash
сегодня в 13:07
Из двух зол надо выбирать меньшее.. Незащитанные голы и метровые офф-сайды это тоже не дух футбола.. ☝️
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 12:40
Футбол умер когда платини и ко стали превращать футбол в балет, вар это последний гвоздь в крышку
Karkaz
Karkaz
сегодня в 12:34, ред.
Без ВАР было интереснее. Да было много ошибок, офсайдов и т.д., но теперь каждую руку, каждый миллимитровый офсайд считают. А бывает даже вар либо не смотрят, либо трактуют по другому. Оставили бы только на офсайд вар и с небольшим преимуществом для нападающего. А на всё остальное судьи в поле.
pv7b8nev9y3d
pv7b8nev9y3d
сегодня в 12:25
все верно, Инфантильный и его бригада пытаются превратить футбол в бездушную поделку, где все моменты просчитываются с педантичной точностью , как в компьютерной игре

но кому нужна вся эта показная справедливость, если из-за этого теряются эмоции. в конце концов футбол всего лишь игра, а не какая-то идеальная система, в которой не должно быть погрешностей

в игре возможны и обязательны ошибки (как игроков, так и судей) - все это часть шоу, которое и дарит те самые незабываемые эмоции, рождает легенды и позволяет поддерживать интерес годами. ну кто бы сейчас вспоминал финал ЧМ-66, если бы гол Херста отменил ВАР. или гол Марадоны рукой - это целый мем. ну и что, что он был забит несправедливо, в этом весь кайф настоящей Игры, где все возможно
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:19, ред.
ВАР на сегодня, - как пьяный хирург, отсутствие которого вообще 100 процентная Смерть футболу.

Система сырая, не доработанная и корявая во многих смыслах, но именно она не даёт скатиться Игре к беспределу Средневековья, с его "руками бога" и прочего декаданса по типу матча СССР - Бельгия на ЧМ 1986.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 11:58
Четкий ответ, согласен. ВАР изменил футбол не в лучшую сторону, усмотрение судьи, пусть иногда излишне субъективное, давало простор эмоциям и суждениям, которые исчезли с появлением новых технологий.
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