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Агент Тюкавина рассказал об интересе «Зенита»

сегодня, 12:35

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об интересе «Зенита» к игроку.

Я чувствую, что в это трансферное окно «Зенит» по-настоящему сильно хочет перехода Тюкавина. Костя, как и любой спортсмен, хочет что-то выиграть. Если «Зенит» ставит задачу победить в чемпионате и Кубке, то цель «Динамо» — быть в тройке. Это разные цели. У Кости действующий контракт, он его выполняет. Есть клуб, который принимает решение. Если «Динамо» не дает добро на переход, значит, так. Все по букве закона. Есть обязательства, которые нужно выполнять.

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112910415
112910415
сегодня в 12:40
итак, хочет перехода именно Тюкавин,
а Динамо реагирует !..
Гость
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