«Аякс» арендует тер Штегена у «Барселоны»

сегодня, 13:06

Вратарь «Барселоны» близок к переходу в «Аякс» на правах аренды.

По данным источника, амстердамский клуб согласовал условия сделки с «сине-гранатовыми» и 34-летним голкипером. Аренда рассчитана до конца сезона-2026/27.