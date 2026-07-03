«Аякс» арендует тер Штегена у «Барселоны»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген близок к переходу в «Аякс» на правах аренды.
По данным источника, амстердамский клуб согласовал условия сделки с «сине-гранатовыми» и 34-летним голкипером. Аренда рассчитана до конца сезона-2026/27.
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