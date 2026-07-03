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Лещук верит, что ещё получит шанс в «Динамо»

сегодня, 14:20

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как переживал отсутствие игровой практики.

Тяжело. Я все равно рад, что нахожусь в футболе, прошел весь этот путь и оказался там, где я есть сейчас. Понятно, что моя карьера могла сложиться иначе. Еще придет время. Там до сорока играют люди! Мне пока только 30.

Голкипер также назвал идеальный сценарий карьеры.

Мне бы хотелось стать основным вратарем и завоевать трофей. Давай идеальную реалистичную карьеру. В идеальной можно и Лигу чемпионов назвать. Тогда чемпионат России и Кубок России.

Лещук подтвердил, что раньше просил «Динамо» отпустить его в аренду для игровой практики. По словам вратаря, конкретные варианты были у клубов из середины таблицы РПЛ.

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Все комментарии
KAY_717
KAY_717
сегодня в 15:37
Ну это вряд ли
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 14:24
Мы тоже верим.
112910415
112910415
сегодня в 14:22
в аренду было бы лучше !
Гость
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