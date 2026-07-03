Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыГермания. Бундеслига 2025/2026

Браун перешёл из «Айнтрахта» в «Баварию»

Все комментарии
s5w6apmspvgc
s5w6apmspvgc
сегодня в 16:09
судя по матчам ЧМ игрок уровня дно, непонятно, за что там 55 млн платить
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 