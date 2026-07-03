Аршавин сравнил силу Испании и Франции

Бывший игрок сборной России высказался о потенциальном матче между Испанией и Францией на ЧМ -2026. Команды могут сыграть в 1/2 финала.

Испания – команда высокого уровня. Потрепать её вряд ли кто‑то сможет в её части сетки. Но Франция, с которой испанцы могут встретиться в полуфинале, выглядит мощнее. Думаю, что в этой части сетки играет будущий чемпион мира.