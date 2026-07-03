Аршавин сравнил силу Испании и Франции

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о потенциальном матче между Испанией и Францией на ЧМ-2026. Команды могут сыграть в 1/2 финала.
Испания – команда высокого уровня. Потрепать её вряд ли кто‑то сможет в её части сетки. Но Франция, с которой испанцы могут встретиться в полуфинале, выглядит мощнее. Думаю, что в этой части сетки играет будущий чемпион мира.
Франция-Испания, Бразилия-Аргентина. Но всегда есть свое "но".
Помню как в 1998 году все отдавали предпочтения Бразилии.
Действительно там была выдающиеся команда и даже хозяйка Франция не должна была выдержать напор атаки южноамериканцев.
Но финал удивил весь мир, на поле была всего одна команда (Франция), а великий и ужастный "Зубастик" ходил по полю в каком то бреду.
К чему всё это?
Да есть фавориты, но случится может всякое.
А Аршавин ничего нового не сказал.