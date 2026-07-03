В Англии просят посвятить Кейна в рыцари

сегодня, 19:12

Депутат британского парламента Лайла Моран выступила с инициативой присвоить нападающему сборной Англии рыцарский титул за выдающийся вклад в развитие футбола. Об этом сообщается на официальном сайте партии «Либеральные демократы».

В ходатайстве Моран отметила лидерские качества капитана английской сборной и его влияние как на поле, так и за его пределами.

«Харри Кейн продемонстрировал вдохновляющее лидерство и силу характера, отстаивая ценности, которые делают нашу страну такой великой», — говорится в обращении депутата.

Моран также подчеркнула, что дубль Кейна в матче 1/16 финала чемпионата мира против ДР Конго (2:1) позволил форварду довести количество голов на мировых первенствах до 13. Благодаря этому он обошел легендарного бразильца Пеле в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

Победа над сборной ДР Конго вывела Англию в 1/8 финала чемпионата мира, где 6 июля команда встретится с одним из хозяев турнира — сборной Мексики.