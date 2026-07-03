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В Англии просят посвятить Кейна в рыцари

сегодня, 19:12

Депутат британского парламента Лайла Моран выступила с инициативой присвоить нападающему сборной Англии Харри Кейну рыцарский титул за выдающийся вклад в развитие футбола. Об этом сообщается на официальном сайте партии «Либеральные демократы».

В ходатайстве Моран отметила лидерские качества капитана английской сборной и его влияние как на поле, так и за его пределами.

«Харри Кейн продемонстрировал вдохновляющее лидерство и силу характера, отстаивая ценности, которые делают нашу страну такой великой», — говорится в обращении депутата.

Моран также подчеркнула, что дубль Кейна в матче 1/16 финала чемпионата мира против ДР Конго (2:1) позволил форварду довести количество голов на мировых первенствах до 13. Благодаря этому он обошел легендарного бразильца Пеле в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

Победа над сборной ДР Конго вывела Англию в 1/8 финала чемпионата мира, где 6 июля команда встретится с одним из хозяев турнира — сборной Мексики.

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Все комментарии
y-ago
y-ago ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 21:09
И это печально.
Drosmo
Drosmo ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 21:01, ред.
Я же не спорю. Это просто был шуточный коммент) Хотя, в каждой шутке есть доля... шутки...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 20:50
Рыцари, как и короли, как и футболисты, были и есть разные. Тем более ныне это больше просто почётный титул и знак уважения государству, это уже не времена когда рыцарство было социальной стратой и профессией, даже если будет в какой-то форме возвращение к чему-то похожему прямо как было не вернуть.
a-league
a-league
сегодня в 20:36, ред.
Слабовато как-то. Лучше сразу к лику святых
Drosmo
Drosmo
сегодня в 20:34
Да уж, в детстве я как-то по-другому представлял себе британских рыцарей. Как минимум они были в доспехах, на коне, с возлюбленной спутницей, и защищали всех бедных и угнетённых.

На деле оказалось, что это не самого приятного вида мужики, без доспехов и коня, часто с возлюбленной в виде куклы с надутым лицом, зато с кучей бабла, и полным отсутствием какого-либо интереса к бедным и угнетённым.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 20:13
Он и был в полупровальном матче сэром-рыцарем в сборной "тухелевского" созыва. Я так надеялся, что Англия предстанет под руководством нового гл.тренера яркой, мощной, победоносной. Но хрен там! По инерции видим "багаж" мракобеса Саутгейта. Увижу ль я тебя, Англия, действительно великой футбольной сборной?...
Futurista
Futurista
сегодня в 20:02
Англичане хотят посвятить Кейна в рыцари просто потому, что это единственный способ дать ему хоть какой-то титул на территории Великобритании)...
DXTK
DXTK
сегодня в 19:47
Сэр Харри Кейн.........красиво звучит.
47ntdqh88evc
47ntdqh88evc
сегодня в 19:17
Рыцарь Панам, Конгов и Тунисов
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