В «Динамо» исключили продажу Тюкавина в российский клуб этим летом

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к форварду Константину Тюкавину.
Видим много различных мнений, комментариев, слухов по поводу возможного перехода нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в «Зенит». Хотелось бы поставить в этой истории точку. «Динамо» нынешним летом не рассматривало и не будет рассматривать возможность продажи Тюкавина ни в один российский клуб. Это исключено. Рассчитываем, что Константин именно в составе «Динамо» выиграет трофей — такая задача стоит перед командой.
Если так уж нужен известный российский форвард, шли бы на рынок свободных агентов. И деньги за трансфер платить не надо, и ребятишки суперские, настоящий цветник: Дзюба, Кокорин, Заболотный.. Ухх)))
Тем более, что все они в Зените уже играли, это ж хорошо-то как)))
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