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В «Динамо» исключили продажу Тюкавина в российский клуб этим летом

сегодня, 20:15

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к форварду Константину Тюкавину.

Видим много различных мнений, комментариев, слухов по поводу возможного перехода нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в «Зенит». Хотелось бы поставить в этой истории точку. «Динамо» нынешним летом не рассматривало и не будет рассматривать возможность продажи Тюкавина ни в один российский клуб. Это исключено. Рассчитываем, что Константин именно в составе «Динамо» выиграет трофей — такая задача стоит перед командой.

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Ternan
Ternan
сегодня в 21:14
Сказали твердо и четко)
баск
баск
сегодня в 21:03
Зенит прицепился, как банный лист))

Если так уж нужен известный российский форвард, шли бы на рынок свободных агентов. И деньги за трансфер платить не надо, и ребятишки суперские, настоящий цветник: Дзюба, Кокорин, Заболотный.. Ухх)))

Тем более, что все они в Зените уже играли, это ж хорошо-то как)))
particular
particular
сегодня в 20:44
Логично, прагматично и категорично...
derrik2000
derrik2000
сегодня в 20:40
Как там название одного из фильмов о Джеймсе Бонде???
"Никогда не говори "НИКОГДА".
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 20:35
Позорище, а не председатель. Корчит из себя рабовладельца. Что такое "Динамо" - это он, типа: хочу продаю, не хочу не продаю, поведение бессовестного и безграмотного му...лы. А мнение раба тюкавина, спрашивали?
Гость
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