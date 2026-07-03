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«Краснодар» одержал крупную победу во втором матче на сборах

сегодня, 20:17

«Краснодар» уверенно переиграл «Висту» из Геленджика в товарищеском матче, отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.

В составе «быков» отличились Лукас Оласа, реализовавший пенальти, Хуан Боселли, Олакунле Олусегун и Мозес Кобнан Дэвид.

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Все комментарии
q9ck65qzfpet
q9ck65qzfpet
сегодня в 20:56
Готовятся с хорошим настроением
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:52
Это же проверочные матчи.
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