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Аргентина обыграла Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

сегодня, 06:37
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 2Логотип футбольный клуб Кабо-ВердеКабо-ВердеЗакончился в доп. время

Матч 1/16 финала ЧМ-2026 между Аргентиной и Кабо-Верде завершился победой южноамериканской команды со счётом 3:2.

Основное время завершилось вничью 1:1, а решающий гол в дополнительное время был забит в свои ворота. Это сделал футболист Кабо-Верде Диней. В 1/8 финала Аргентина сыграет с Египтом.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:12, ред.
...и пока сыроВатная игра))...Месси слабоват но велик...тактический автогол Кабо-Верде был в планах тренера Аргентины)...
particular
particular
сегодня в 09:09
Аргентина пока малоубедительна, вымученные результаты даются чаще со скрипом...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:08
Фаны Месси :
- Ужасный ЧМ. Инфантино расширил список команд, нечего смотреть. Деревня на деревне.
Аргентина еле ноги унесла от Кабо Верде :
- Месси великий, историческая победа, рекорды, давайте простотнаслаждаться его игрой, этот ЧМ просто история
Karkaz
Karkaz
сегодня в 08:59
Кабо Верде ни одного матча не проиграл в основное время)
Futurista
Futurista
сегодня в 08:58
Триумфально))...еле ноги арги унесли)...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 08:57
Без Месси эта сборная даже из группы бы не вышла.
Vadik
Vadik
сегодня в 08:31
Матч не смотрел, но судя по счёту... КБ красавцы!!! Аргам в пассив. Им давно пора учится играть без Месси. Видимо Аргентина посчитала, что они выиграли матч ещё до стартового свистка, за что чуть не поплатились!
Али Диа
Али Диа
сегодня в 08:25
Возинью в Интер Маями! )
Squirrel96
Squirrel96 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 08:04
Исправлено, спасибо.
112910415
112910415
сегодня в 07:49
нельзя же так играть, аргентинцы !
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 07:48
Удивительно было бы по другому.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 07:42
Кабо Верде и частности их кипер завоевали миллионы сердец! И это их первый ЧМ.
Красавцы, многим крови попили, очень организованная команда с великолепным Везунчиком на воротах.

Аргентина пока играет неубедительно, но пока им довольно неплохо везет, эффект Месси кстати , реально тащит.
Египет они все же наверное должны проходить , а вот дальше большие сомнения.
С такой сыроватой игрой мало, что светит. На одном Месси , которому 40 под зад стучит далеко не уедешь.
В любом случае удачи аргам.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:30, ред.
Узнаю аргов образца чм22.
Роналду выкинул полуфиналистов чм, а эти возятся с деревней
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:12
Основное время закончилось со счётом 1-1.
Исправьте, пожалуйста...
Pinto 3
Pinto 3
сегодня в 07:10
Липовые чемпионы показали свой реальный уровень
Надо гнать гнома. Сам он не уйдет. Уже уходил два раза🤣
Drosmo
Drosmo
сегодня в 07:04
Аргентина чуть не повторила судьбу сборной Германии. Пока арги не встретили ни одного серьезного соперника на своём пути, но уже ощутили немалые проблемы. Думал судьба Месси и компании будет решаться в полуфинале, так как до этого у неё в сетке все проходные команды, но после сегодняшней игры такой уверенности уже нет.
баск
баск
сегодня в 06:59
Как это порой случается, чемпионы мира на ровно месте сами себе надули флюс..

Внушительный первый тайм в их исполнении, открытый счёт, безусловный игровой перевес. Правда, арги не форсировали события и вряд ли сомневались, что
в любой момент могут прибить островитян гвоздями к полу.

Но вместо того, чтобы сделать это ещё до перерыва, арги и на второй тайм вышли
в ещё большем благодушии. Будто расчитывали, что КБ поднесут им на блюдечке ключи от города.
А то смеют сопротивляться нам, величайшим))

Только КБ величием соперника не парились, и при пассивности аргов первые 15 минут второго тайма контролировали игру и им этого хватило для уравнивания счёта.

А дальше арги стали сильно смахивать на нерадивого наследника, глупо
промотавшего отцовское состояние- и хочется теперь всё поправить,
да развернуться не получается..

Так до финального свистка безуспешно и ковырялись, а нашли себя только
в дополнительное время- начали за здравие, но усвоили ли урок?
Ничуть, всё повторилось. Забили- сбавили обороты- пропустили и снова
побежали исправляться.

И опять исправились..
Но хотя бы после этого смогли ли лишить островитян шансов на контригру
и довести дело до победы? Тоже нет, весь остаток времени КБ прилично
придушивали аргов и островитянам лишь не хватило немного времени,
чтобы сравнять в третий раз.

Дааа, арги были очень, очень близки к фиаско, ходили по лезвию ножа.
Им теперь жизненно необходимо обратить внимание на разницу между уверенностью и самоуверенностью и научиться как-то их отличать друг
от друга. В противном случае жди беды..
ABir
ABir
сегодня в 06:48
Аргентине везет в жеребьевке с африканскими сборными. Но в 1/8 вышли всего две команды с африканского континента, дальше им вряд ли продвинуться.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 06:43
Что это было???
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