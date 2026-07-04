Аргентина обыграла Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

сегодня, 06:37

Матч 1/16 финала ЧМ -2026 между Аргентиной и Кабо-Верде завершился победой южноамериканской команды со счётом 3:2.

Основное время завершилось вничью 1:1, а решающий гол в дополнительное время был забит в свои ворота. Это сделал футболист Кабо-Верде Диней. В 1/8 финала Аргентина сыграет с Египтом.