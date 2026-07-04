Аргентина обыграла Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

|Аргентина3 : 2Кабо-Верде
|Закончился в доп. время
Матч 1/16 финала ЧМ-2026 между Аргентиной и Кабо-Верде завершился победой южноамериканской команды со счётом 3:2.
Основное время завершилось вничью 1:1, а решающий гол в дополнительное время был забит в свои ворота. Это сделал футболист Кабо-Верде Диней. В 1/8 финала Аргентина сыграет с Египтом.
- Ужасный ЧМ. Инфантино расширил список команд, нечего смотреть. Деревня на деревне.
Аргентина еле ноги унесла от Кабо Верде :
- Месси великий, историческая победа, рекорды, давайте простотнаслаждаться его игрой, этот ЧМ просто история
Красавцы, многим крови попили, очень организованная команда с великолепным Везунчиком на воротах.
Аргентина пока играет неубедительно, но пока им довольно неплохо везет, эффект Месси кстати , реально тащит.
Египет они все же наверное должны проходить , а вот дальше большие сомнения.
С такой сыроватой игрой мало, что светит. На одном Месси , которому 40 под зад стучит далеко не уедешь.
В любом случае удачи аргам.
Роналду выкинул полуфиналистов чм, а эти возятся с деревней
Исправьте, пожалуйста...
Надо гнать гнома. Сам он не уйдет. Уже уходил два раза🤣
Внушительный первый тайм в их исполнении, открытый счёт, безусловный игровой перевес. Правда, арги не форсировали события и вряд ли сомневались, что
в любой момент могут прибить островитян гвоздями к полу.
Но вместо того, чтобы сделать это ещё до перерыва, арги и на второй тайм вышли
в ещё большем благодушии. Будто расчитывали, что КБ поднесут им на блюдечке ключи от города.
А то смеют сопротивляться нам, величайшим))
Только КБ величием соперника не парились, и при пассивности аргов первые 15 минут второго тайма контролировали игру и им этого хватило для уравнивания счёта.
А дальше арги стали сильно смахивать на нерадивого наследника, глупо
промотавшего отцовское состояние- и хочется теперь всё поправить,
да развернуться не получается..
Так до финального свистка безуспешно и ковырялись, а нашли себя только
в дополнительное время- начали за здравие, но усвоили ли урок?
Ничуть, всё повторилось. Забили- сбавили обороты- пропустили и снова
побежали исправляться.
И опять исправились..
Но хотя бы после этого смогли ли лишить островитян шансов на контригру
и довести дело до победы? Тоже нет, весь остаток времени КБ прилично
придушивали аргов и островитянам лишь не хватило немного времени,
чтобы сравнять в третий раз.
Дааа, арги были очень, очень близки к фиаско, ходили по лезвию ножа.
Им теперь жизненно необходимо обратить внимание на разницу между уверенностью и самоуверенностью и научиться как-то их отличать друг
от друга. В противном случае жди беды..