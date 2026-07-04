Колумбия победила Гану и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 

сегодня, 07:09

Колумбия оказалась сильнее Ганы в матче 1/8 финала ЧМ -2026.

На 14-й минуте форвард сборной Колумбии Джон Арьяс забил единственный гол в матче.

Также отметим, что на восьмой минуте колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба был заменён из-за повреждения.