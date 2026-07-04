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Колумбия победила Гану и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 

сегодня, 07:09
КолумбияЛоготип футбольный клуб Колумбия1 : 0Логотип футбольный клуб ГанаГанаЗавершен

Колумбия оказалась сильнее Ганы в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

На 14-й минуте форвард сборной Колумбии Джон Арьяс забил единственный гол в матче.

Также отметим, что на восьмой минуте колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба был заменён из-за повреждения.

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Все комментарии
r6pbgbc952nz
r6pbgbc952nz
сегодня в 07:25
И здесь победил сильнейший.
Pinto 3
Pinto 3
сегодня в 07:22
"Колумбия оказалась сильнее Ганы в матче 1/8 финала"
"Колумбия победила Гану и вышла в 1/8 финала"
Красота
баск
баск
сегодня в 07:21
Понятная игра, с преимуществом колумбийцев и бОльшими шансами для них.
Выигрышный счёт в их пользу мог оказаться и более существенным, будь они расторопнее в завершении, особенно во втором тайме.

Но уж как есть. Колумбия была сильнее, несколько подтянула игровую дисциплину по сравнению с матчами в группе и в целом выглядела солиднее и интереснее соперника.
Так что Колумбию заслуженно с проходом.

Только вот Кордоба сломался и больше на турнире, видимо, не сыграет.
Жаль, не чужой нам человек, хотелось ему яркой игры и успеха..
Гость
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