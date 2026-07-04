Колумбия победила Гану и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 

Колумбия оказалась сильнее Ганы в матче 1/8 финала ЧМ-2026.
На 14-й минуте форвард сборной Колумбии Джон Арьяс забил единственный гол в матче.
Также отметим, что на восьмой минуте колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба был заменён из-за повреждения.
"Колумбия победила Гану и вышла в 1/8 финала"
Красота
Выигрышный счёт в их пользу мог оказаться и более существенным, будь они расторопнее в завершении, особенно во втором тайме.
Но уж как есть. Колумбия была сильнее, несколько подтянула игровую дисциплину по сравнению с матчами в группе и в целом выглядела солиднее и интереснее соперника.
Так что Колумбию заслуженно с проходом.
Только вот Кордоба сломался и больше на турнире, видимо, не сыграет.
Жаль, не чужой нам человек, хотелось ему яркой игры и успеха..