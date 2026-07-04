Хассан: «Знаешь, что ты осчастливил 120 миллионов человек в Египте»

Нападающий сборной Египта прокомментировал победу над командой Австралии в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ -2026 (1:1, 4:2 в серии пенальти).

Мы хорошо начали, вышли вперёд, а затем они сравняли счёт. Знали, что будет сложный матч, потому что это физически сильная команда, обладающая большой выносливостью, а также очень быстрыми и мощными игроками. Понимали, что на штрафных и угловых будет трудно, потому что они очень высокие.

О победе

Честно говоря, это невероятно, потому что знаешь, что в Египте сегодня ты осчастливил 120 миллионов человек, и понимаешь, что по всей стране будут празднования… Каждый игрок, будучи мальчишкой, мечтает о том, чтобы всё закончилось так.