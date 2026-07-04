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Хассан: «Знаешь, что ты осчастливил 120 миллионов человек в Египте»

сегодня, 08:24
АвстралияЛоготип футбольный клуб Австралия1 : 1Логотип футбольный клуб ЕгипетЕгипетЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Египта Айссем Хассан прокомментировал победу над командой Австралии в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 (1:1, 4:2 в серии пенальти).

Мы хорошо начали, вышли вперёд, а затем они сравняли счёт. Знали, что будет сложный матч, потому что это физически сильная команда, обладающая большой выносливостью, а также очень быстрыми и мощными игроками. Понимали, что на штрафных и угловых будет трудно, потому что они очень высокие.

О победе

Честно говоря, это невероятно, потому что знаешь, что в Египте сегодня ты осчастливил 120 миллионов человек, и понимаешь, что по всей стране будут празднования… Каждый игрок, будучи мальчишкой, мечтает о том, чтобы всё закончилось так.

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a-league
сегодня в 08:50
Они сравняли ? Да, ладно ...
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