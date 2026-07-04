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Салах: «Один из лучших дней в моей жизни»

сегодня, 08:38
АвстралияЛоготип футбольный клуб Австралия1 : 1Логотип футбольный клуб ЕгипетЕгипетЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах прокомментировал победу над командой Австралии в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 (1:1, 4:2 по пенальти).

Сегодня был один из лучших дней в моей жизни, я вошёл в историю со своей страной. Старался выкладываться на полную и играть, даже когда был травмирован, потому что это то, что делаю для страны. Горжусь ребятами… Всегда говорю им: просто наслаждайтесь моментом. Мы не можем принимать это как должное. Не знаю, сколько раз мы попадали на чемпионат мира, и никогда раньше не выходили из группы, а теперь вышли в следующий раунд. Это момент, которым нужно наслаждаться.

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:46
Египет с победой,хорошо отыграли !!!
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