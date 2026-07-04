Салах: «Один из лучших дней в моей жизни»

Нападающий сборной Египта прокомментировал победу над командой Австралии в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ -2026 (1:1, 4:2 по пенальти).

Сегодня был один из лучших дней в моей жизни, я вошёл в историю со своей страной. Старался выкладываться на полную и играть, даже когда был травмирован, потому что это то, что делаю для страны. Горжусь ребятами… Всегда говорю им: просто наслаждайтесь моментом. Мы не можем принимать это как должное. Не знаю, сколько раз мы попадали на чемпионат мира, и никогда раньше не выходили из группы, а теперь вышли в следующий раунд. Это момент, которым нужно наслаждаться.