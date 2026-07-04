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18-летний Херрингтон объяснил решение пробить пенальти

сегодня, 08:59
АвстралияЛоготип футбольный клуб Австралия1 : 1Логотип футбольный клуб ЕгипетЕгипетЗакончился после серии пенальти

18-летний защитник сборной Австралии Лукас Херрингтон прокомментировал решение пробить пенальти в серии с Египтом в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 (1:1, 2:4 по пенальти).

Думаю, многие удивились, почему я решился на это. Тренерский штаб меня поддержал — они верили в меня. На протяжении недели я отрабатывал пенальти. Мы тренировали это. Я был уверен в себе, так что это было просто... Знал, куда хочу пробить. Выполнил свою программу, и, к сожалению, у меня не получилось.

Буду продолжать работать над этим, усердно трудиться и, надеюсь, вернусь.

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