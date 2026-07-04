18-летний Херрингтон объяснил решение пробить пенальти

18-летний защитник сборной Австралии прокомментировал решение пробить пенальти в серии с Египтом в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ -2026 (1:1, 2:4 по пенальти).

Думаю, многие удивились, почему я решился на это. Тренерский штаб меня поддержал — они верили в меня. На протяжении недели я отрабатывал пенальти. Мы тренировали это. Я был уверен в себе, так что это было просто... Знал, куда хочу пробить. Выполнил свою программу, и, к сожалению, у меня не получилось.

Буду продолжать работать над этим, усердно трудиться и, надеюсь, вернусь.