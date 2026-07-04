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Роналду поддержал мальчика после землетрясения в Венесуэле

сегодня, 09:22

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду записал и отправил видео, выразив поддержку мальчику Андресу Миелесу, который пережил землетрясение в Венесуэле, и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Привет, Андрес. Я записываю это видео, чтобы передать тебе привет. Знаю, что ты мой большой поклонник. Когда тебе станет лучше, хочу пригласить тебя на один из моих матчей, чтобы насладиться им. Договорились? Я был бы рад встретиться с тобой.

Ребёнок в данный момент находится в одной из крупнейших больниц Венесуэлы в Каракасе. Его спасли из-под завалов после землетрясения, но он потерял членов семьи, также из-за тяжести травм ему пришлось ампутировать ногу.

После спасения в соцсетях разлетелась просьба мальчика, в которой он хотел получить наклейку с Роналду, так как потерял свою. Один из венесуэльских музыкантов передал просьбу футболисту, который ответил видеообращением.

Увидев реакцию португальца, Андрес улыбнулся. В четверг наклейка с Криштиану была доставлена мальчику, на что он ответил, что не мог в это поверить.

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Перевод с globo.com Фото: Соцсети Криштиану Роналду
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112910415
112910415
сегодня в 10:07
и красиво и правильно
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:51, ред.
Что что, а Роналду редко когда остается просто на стороне, когда у обычных людей беда, трагедии и массовые смерти/у6ийsтва…
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