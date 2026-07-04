Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиЧемпионат мира 2026

Скалони назвал Кабо-Верде отличной командой

сегодня, 09:52
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 2Логотип футбольный клуб Кабо-ВердеКабо-ВердеЗакончился в доп. время

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над командой Кабо-Верде в матче 1/16 финала плей-офф чемпионата мира 2026 года (3:2 по итогам дополнительного времени).

Это был действительно сложный матч, всегда нужно сосредотачиваться на позитивных моментах. Эта команда никогда не сдаётся. И я должен отдать должное нашим соперникам — правда, когда люди говорят, что лёгких соперников не бывает, сегодня [Кабо-Верде] доказали, что они — отличная команда. И я отмечу вклад каждого.

Все очень устали, потому что выложились на полную. Это Аргентина — если вы этого не понимаете... это сложно... мы, аргентинцы, поймём, потому что ничего не даётся легко.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сборная Кабо-Верде – легенды ЧМ-2026. Испугали футболистов из Аргентины
Сегодня, 09:38Roman Novikov в блоге Командный духКомментарии2
Салах: «Один из лучших дней в моей жизни»
Сегодня, 08:38
Хассан: «Знаешь, что ты осчастливил 120 миллионов человек в Египте»
Сегодня, 08:24
Жота был бы рад. Португалия идёт к титулу ради друга, который уже на небесах
Вчера, 14:46Евгений Петров в блоге Командный духКомментарии20
Новый элемент испанской машины. Победители Евро разбили Австрию
Вчера, 10:00Максим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии6
Ойарсабаль: «Неважно, с кем встретимся в следующем раунде»
Вчера, 00:59
Все комментарии
particular
particular
сегодня в 11:38
Отважится ли теперь РФС замутить игруху с Кабо-Верде... Кабы чего не вышло...
Nenash
Nenash
сегодня в 11:04
Скажи спасибо тому, кто никуда не уходил.. Ему и возвращаться не надо.. Остальные - ватные и слабо мотивированные.. Кроме, не чемпиона мира Лисандро Мартинеса.. ☝️
LOpp
LOpp
сегодня в 09:59
Добрый день!
Защитник Аргентины Лисандро Мартинес забил гол и отдал голевую передачу, но за него начислили всего 7 очков. Маловато как-то.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 