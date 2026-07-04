Скалони назвал Кабо-Верде отличной командой

Главный тренер сборной Аргентины прокомментировал победу над командой Кабо-Верде в матче 1/16 финала плей-офф чемпионата мира 2026 года (3:2 по итогам дополнительного времени).

Это был действительно сложный матч, всегда нужно сосредотачиваться на позитивных моментах. Эта команда никогда не сдаётся. И я должен отдать должное нашим соперникам — правда, когда люди говорят, что лёгких соперников не бывает, сегодня [Кабо-Верде] доказали, что они — отличная команда. И я отмечу вклад каждого.

Все очень устали, потому что выложились на полную. Это Аргентина — если вы этого не понимаете... это сложно... мы, аргентинцы, поймём, потому что ничего не даётся легко.