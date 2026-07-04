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Месси оценил сложность игры с Кабо-Верде

сегодня, 09:59
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 2Логотип футбольный клуб Кабо-ВердеКабо-ВердеЗакончился в доп. время

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал матч с командой Кабо-Верде в 1/16 финала плей-офф чемпионата мира-2026 (3:2 в дополнительное время).

Думаю, мы не могли эффективно прессинговать их, наши линии временами были слишком далеко друг от друга. Когда хотели атаковать из опорной зоны, расстояние до центральных защитников оказывалось слишком большим, и в итоге мы выглядели несколько разрозненно. У них всегда был лишний игрок, потому что мы не могли с ними сравняться, и поэтому они контролировали мяч и заставляли нас бегать, потому что мы не могли должным образом прессинговать их.

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Все комментарии
Bombon
Bombon ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 11:41
Оффсайда там не было, линии чертили. А вот то, что без Месси почти ничего не получается - это факт. Что Лаутаро, что Альварес - трупы. На прошлом ЧМ хоть Альварес нормально играл. Ну и схема Скалони по сути 4-4-2. На ЧМ в 2022 арги играли 4-3-3. Но там был Ди Мария и более молодой Месси. Сейчас Месси на фланге разрывать не может, возраст все-таки. А нормальных вингеров в сборной больше нет.
Мантефильный
Мантефильный
сегодня в 11:25
Позорище, вынесут в следующем же раунде
Sergo81
Sergo81
сегодня в 11:06
Посмотрел обзор, а не было ли офсайда в первом голе? Мяч Месси красиво забил, конечно, но момента передачи не видно. А так Лаутаро и компания влетят с треском от Испании или Франции без Месси. Ни игры, ни физики.
Nenash
Nenash
сегодня в 10:57
Она изначально должна была быть сложной.. Тем более жара и влажность.. Дарить победы здесь никто не будет.. Испания и Уругвай подтвердят.. ☝️
KAY_717
KAY_717
сегодня в 10:52
Ответ для apf5ya824tb9 Это гений в отличии от Роньки узбекского
Drosmo
Drosmo ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 10:42
Да ладно, не может быть такого. А не вы ли пару дней назад мне рассказывали, что эта Аргентина вынесет Францию.
apf5ya824tb9
apf5ya824tb9
сегодня в 10:33
А кто такой-меська???????????
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 10:32
Скорее всего физическая форма аргентинцев не очень
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:18
Месси сказал то чего не следовало говорить. Его тут великим считают, а он жалуется на соперника как в школе на тренера физкультуры
Dauletbek
Dauletbek ответ t877d9ubvjya (раскрыть)
сегодня в 10:16
Не знаю. Даже в финале с Францией, аргентинцы так не уставали, там тоже 120 минут. В том финале Аргентина до 80 минуты контролировал матч, яростно боролись за каждый мяч. А с Кабо-Верде еле как отбивались.
Futurista
Futurista
сегодня в 10:14, ред.
Короче понятно: Сложно было пешком обыграть, а бегать уже не могу)...
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 10:07
Кабо-Верде, как сайгаки бегали несмотря на 120 минут, а аргентинцы устали. Разочаровали Лаутаро и Альварес...
112910415
112910415
сегодня в 10:04
поправить дело нельзя было ?
t877d9ubvjya
t877d9ubvjya
сегодня в 10:01
Бывали и посложнее игры
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