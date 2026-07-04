Месси оценил сложность игры с Кабо-Верде

Нападающий сборной Аргентины прокомментировал матч с командой Кабо-Верде в 1/16 финала плей-офф чемпионата мира-2026 (3:2 в дополнительное время).

Думаю, мы не могли эффективно прессинговать их, наши линии временами были слишком далеко друг от друга. Когда хотели атаковать из опорной зоны, расстояние до центральных защитников оказывалось слишком большим, и в итоге мы выглядели несколько разрозненно. У них всегда был лишний игрок, потому что мы не могли с ними сравняться, и поэтому они контролировали мяч и заставляли нас бегать, потому что мы не могли должным образом прессинговать их.