Мяч после рекордного паса Месси переписали на автогол

|Аргентина3 : 2Кабо-Верде
|Закончился в доп. время
Международная федерация футбола изменила автора последнего гола в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Кабо-Верде (3:2 в дополнительное время).
Изначально мяч был записан на защитника Кристиан Ромеро, которому предшествовала подача с углового нападающего Лионеля Месси. Гол был забит на 111-й минуте. Позднее ФИФА записала мяч на автогол защитника Динея.
Таким образом, у Месси осталось восемь результативных передач в карьере на ЧМ. По этому показателю он делит первое место с Диего Марадоной.
" Учитываются данные только основного времени, без дополнительного и послематчевых пенальти. За выход на поле в компенсированное время очки не начисляются."