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Мяч после рекордного паса Месси переписали на автогол

сегодня, 10:40
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 2Логотип футбольный клуб Кабо-ВердеКабо-ВердеЗакончился в доп. время

Международная федерация футбола изменила автора последнего гола в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Кабо-Верде (3:2 в дополнительное время).

Изначально мяч был записан на защитника Кристиан Ромеро, которому предшествовала подача с углового нападающего Лионеля Месси. Гол был забит на 111-й минуте. Позднее ФИФА записала мяч на автогол защитника Динея.

Таким образом, у Месси осталось восемь результативных передач в карьере на ЧМ. По этому показателю он делит первое место с Диего Марадоной.

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Все комментарии
5j8debn9ksxd
5j8debn9ksxd
сегодня в 11:20
Надо было довести ситуацию до полного абсурда, автогол отменить и назначить пенальти, ведь мяч попал в ворота от руки Динея.
Nenash
Nenash
сегодня в 10:54
Федерация Аргентины точно не будет спорить.. Как и сам Месси.. Им далеко до эффекта "блютуз-волос".. 🤭😄
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 10:48
Спорное решение. Там явно видно было, пас а не автогол.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 10:44
Здравствуйте.

" Учитываются данные только основного времени, без дополнительного и послематчевых пенальти. За выход на поле в компенсированное время очки не начисляются."
Гость
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