Мяч после рекордного паса Месси переписали на автогол

сегодня, 10:40

Международная федерация футбола изменила автора последнего гола в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ -2026 между сборными Аргентины и Кабо-Верде (3:2 в дополнительное время).

Изначально мяч был записан на защитника , которому предшествовала подача с углового нападающего . Гол был забит на 111-й минуте. Позднее ФИФА записала мяч на автогол защитника Динея.