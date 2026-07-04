Месси первым сыграл 30 матчей на чемпионатах мира

сегодня, 10:57

Нападающий и капитан сборной Аргентины забил 20-й мяч в карьере на чемпионате мира. Он отличился в игре 1/16 финала плей-офф ЧМ -2026 с командой Кабо-Верде (3:2 в дополнительное время).

Игрок укрепил лидерство в списке лучших бомбардиров в истории турнира, обновив рекорд по количеству голов на ЧМ и опережает французского форварда Килиана Мбаппе на два мяча.

Также капитан аргентинской команды стал первым футболистом, сыгравшим 30 матчей на чемпионатах мира. Вторым идёт нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (26).