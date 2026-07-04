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Месси первым сыграл 30 матчей на чемпионатах мира

сегодня, 10:57
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 2Логотип футбольный клуб Кабо-ВердеКабо-ВердеЗакончился в доп. время

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил 20-й мяч в карьере на чемпионате мира. Он отличился в игре 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 с командой Кабо-Верде (3:2 в дополнительное время).

Игрок укрепил лидерство в списке лучших бомбардиров в истории турнира, обновив рекорд по количеству голов на ЧМ и опережает французского форварда Килиана Мбаппе на два мяча.

Также капитан аргентинской команды стал первым футболистом, сыгравшим 30 матчей на чемпионатах мира. Вторым идёт нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (26).

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Nenash
Nenash
сегодня в 11:17
Месси хорош.. Даже я не ожидал такого от него.. Не говоря уже о его недоброжелателях.. Factos.. ☝️😄
Гость
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