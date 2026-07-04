Возинья — самый возрастной вратарь не из Европы в плей-офф ЧМ

|Аргентина3 : 2Кабо-Верде
|Закончился в доп. время
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья стал самым возрастным вратарём, представляющим национальную команду за пределами Европы, который принял участие в матче плей-офф чемпионата мира по футболу.
Он отыграл поединок 1/16 финала ЧМ-2026 с Аргентиной (2:3 в дополнительное время) в возрасте 40 лет и 30 дней. Из голкиперов старше него в играх на вылет ЧМ на поле выходили только итальянец Дино Дзофф (40 лет и 133 дня) и англичанин Питер Шилтон (40 лет и 292 дня).
Возинья играет за «Шавеш» из второго дивизиона чемпионата Португалии.
Вратарь также отыграл все три встречи группового этапа — с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0).