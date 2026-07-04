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Возинья — самый возрастной вратарь не из Европы в плей-офф ЧМ

сегодня, 11:11
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 2Логотип футбольный клуб Кабо-ВердеКабо-ВердеЗакончился в доп. время

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья стал самым возрастным вратарём, представляющим национальную команду за пределами Европы, который принял участие в матче плей-офф чемпионата мира по футболу.

Он отыграл поединок 1/16 финала ЧМ-2026 с Аргентиной (2:3 в дополнительное время) в возрасте 40 лет и 30 дней. Из голкиперов старше него в играх на вылет ЧМ на поле выходили только итальянец Дино Дзофф (40 лет и 133 дня) и англичанин Питер Шилтон (40 лет и 292 дня).

Возинья играет за «Шавеш» из второго дивизиона чемпионата Португалии.

Вратарь также отыграл все три встречи группового этапа — с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0).

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hzzw6g8256ee
hzzw6g8256ee
сегодня в 11:28
И тут рекорд придумали.
Гость
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