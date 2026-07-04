Клопп о сборной Германии: «Я полон сил и готов»

Бывший рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп, ныне являющийся руководителем глобального футбольного направления в компании Red Bull прокомментировал возможное назначение на должность главного тренера сборной Германии.
Ранее национальную команду покинул Юлиан Нагельсманн после вылета в первом раунде плей-офф ЧМ-2026 от Парагвая. Немецкий футбольный союз объявил о начале переговоров с Клоппом.
Телеканалу Magenta TV Клопп заявил:
Я полон сил и готов. События развивались довольно быстро. Юлиан ушёл, DFB [Немецкий футбольный союз] ищет преемника и обратился ко мне. Предстоят серьёзные обсуждения, поскольку проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, конечно, не связаны исключительно с Юлианом Нагельсманном. Юлиан — выдающийся тренер, и он ещё не раз докажет это на протяжении своей карьеры.
Поэтому нам просто нужно подождать и посмотреть, как будут развиваться эти переговоры.
Дело в том, что у меня действует контракт с Red Bull. Как человек, я обычно с большим удовольствием соблюдаю условия контрактов. Но я также говорил, что очень заинтересован в этих переговорах.
Если Клопп не против, то сможет он многое...
Благо в Германии их навалом.