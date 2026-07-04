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Клопп о сборной Германии: «Я полон сил и готов»

сегодня, 11:56

Бывший рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп, ныне являющийся руководителем глобального футбольного направления в компании Red Bull прокомментировал возможное назначение на должность главного тренера сборной Германии.

Ранее национальную команду покинул Юлиан Нагельсманн после вылета в первом раунде плей-офф ЧМ-2026 от Парагвая. Немецкий футбольный союз объявил о начале переговоров с Клоппом.

Телеканалу Magenta TV Клопп заявил:

Я полон сил и готов. События развивались довольно быстро. Юлиан ушёл, DFB [Немецкий футбольный союз] ищет преемника и обратился ко мне. Предстоят серьёзные обсуждения, поскольку проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, конечно, не связаны исключительно с Юлианом Нагельсманном. Юлиан — выдающийся тренер, и он ещё не раз докажет это на протяжении своей карьеры.

Поэтому нам просто нужно подождать и посмотреть, как будут развиваться эти переговоры.

Дело в том, что у меня действует контракт с Red Bull. Как человек, я обычно с большим удовольствием соблюдаю условия контрактов. Но я также говорил, что очень заинтересован в этих переговорах.

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Все комментарии
Sergo81
Sergo81 ответ Pinto 3 (раскрыть)
сегодня в 13:33
Написано, чёрным по белому, что переговоры зависят от его действующего контракта. В котором есть пункт о мгновенном его прекращении ради работы в сборной. Последний абзац статьи.
particular
particular
сегодня в 13:09
Уровни уволенного и планируемого тренеров несопоставимы...
Если Клопп не против, то сможет он многое...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:03
Похоже Юрий уже переговорил с нагелем и тот ему слил вме проблемы, которые существуют.
Pinto 3
Pinto 3 ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 12:56
Написано черным по белому: всё зависит от переговоров.
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 12:46
Немцам надо полностью переходить на африканцев, как французы.
Благо в Германии их навалом.
Sergo81
Sergo81
сегодня в 12:35
У Клоппа пункт в контракте с РБ, что он может ради сборной уйти в любой момент. К чему эти слова про посмотрим? Уже всё решено давным давно
pjynj6z9zv3q
pjynj6z9zv3q
сегодня в 12:34
Не нужно ему связываться со сборной... пусть ищет клуб...
матос
матос
сегодня в 12:10
Успешной работы Юргену во главе сборной!
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