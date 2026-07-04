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На ЧМ-2026 установили рекорд по автоголам

сегодня, 12:33

На ЧМ-2026 был установлен рекорд по количеству голов в свои ворота.

Это произошло после того, как защитник сборной Египта Мохамед Хани сделал автогол в матче 1/16 финала плей-офф с командой Австралии (1:1, 4:2 по пенальти). Он стал первым игроком, который дважды отличился подобным образом на одном ЧМ. Ранее футболист отправил мяч в свои ворота в поединке с Бельгией на групповом этапе (1:1).

Позднее в игре Аргентины и Кабо-Верде произошёл ещё один автогол, его автором стал защитник африканской сборной Диней.

Таким образом, в общей сложности на турнире в США, Мексике и Канаде теперь забито 14 мячей в свои ворота. Предыдущий рекорд был на ЧМ-2018 в России (12).

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 13:53
Сейчас много рикошетов считают автоголами
Squirrel96
Squirrel96 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 13:29
Спасибо, исправлено.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ particular (раскрыть)
сегодня в 13:21
Ну..., как известно дураков на 1000 лет вперёд уродилось, - для кого то подобное действительно интересно.)
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 13:19
На этом ЧМ побито больше всего рекордов,что уже РЕКОРД ⚽⚽⚽
particular
particular ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:12
Пожалуй, за перечисленным будущее... В оставшиеся дни и по завершении на публику будут выливать ушаты информационных помоев, - красиво, детализированно и бесполезно...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:06
Какие ещё рекорды не огласили ? Могу помочь: самое большое количество матчей, угловых, выбросов из аута, футболистов, убогих футболистов..., ну и далее, - у кого как фантазия работает.
Futurista
Futurista
сегодня в 12:44
В 1/16 Египет с Австралией играл...
матос
матос
сегодня в 12:40
и снова ёпттттт рекорды , каких только нет ))))))))))) этот ЧМ уже сам б...ть рекорд по рекордам)))))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 12:38
Год наверное четный. Вот и лупят по своим.
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