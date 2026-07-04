На ЧМ-2026 установили рекорд по автоголам

сегодня, 12:33

На ЧМ -2026 был установлен рекорд по количеству голов в свои ворота.

Это произошло после того, как защитник сборной Египта сделал автогол в матче 1/16 финала плей-офф с командой Австралии (1:1, 4:2 по пенальти). Он стал первым игроком, который дважды отличился подобным образом на одном ЧМ . Ранее футболист отправил мяч в свои ворота в поединке с Бельгией на групповом этапе (1:1).

Позднее в игре Аргентины и Кабо-Верде произошёл ещё один автогол, его автором стал защитник африканской сборной .