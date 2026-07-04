На ЧМ-2026 установили рекорд по автоголам

На ЧМ-2026 был установлен рекорд по количеству голов в свои ворота.
Это произошло после того, как защитник сборной Египта Мохамед Хани сделал автогол в матче 1/16 финала плей-офф с командой Австралии (1:1, 4:2 по пенальти). Он стал первым игроком, который дважды отличился подобным образом на одном ЧМ. Ранее футболист отправил мяч в свои ворота в поединке с Бельгией на групповом этапе (1:1).
Позднее в игре Аргентины и Кабо-Верде произошёл ещё один автогол, его автором стал защитник африканской сборной Диней.
Таким образом, в общей сложности на турнире в США, Мексике и Канаде теперь забито 14 мячей в свои ворота. Предыдущий рекорд был на ЧМ-2018 в России (12).