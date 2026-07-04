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Суперкомпьютер увеличил шансы на победу Франции в ЧМ

сегодня, 13:26

Суперкомпьютер британской аналитической компании Opta перед началом 1/8 финала чемпионата мира повысил шансы сборной Франции на победу в турнире. Об этом сообщается на сайте Opta.

Вероятность победы подопечных Дидье Дешама оценивается в 28,89%. После завершения группового этапа она была 18,66%, при этом тогда французы тоже считались главным претендентом на чемпионство.

В тройке лидеров находятся также команды Аргентины (16,32%) и Испании (12,96%). После завершения 1/16 финала шансы аргентинской команды увеличились (ранее оценивались в 16,26%), а вероятность того, что титул выиграют испанцы, снизилась (было 13,47%).

В десятку наиболее вероятных победителей также вошли сборные Бразилии (9,11%), Англии (8,14%), Португалии (5%), Колумбии (3,38%), Марокко (3,21%), Норвегии (2,86%) и Мексики (2,68%).

Матчи второго раунда будут проходить с 4 по 7 июля. Первая игра пройдёт в субботу с участием Канады и Марокко. Она начнётся в 20:00 по московскому времени.

ЧМ-2026 принимают США, Канада и Мексика. Финал состоится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 15:24, ред.
Очень..., очень респектабельно выглядят десятые и сотые доли процентов после запятой. Цепляет !
Сразу видно, что люди творчески подходят к процессу!
goalaktika
goalaktika
сегодня в 14:00
Аргентина выше Испании ))...
А ну да , они же вчера прошли одного из фаворитов))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:47
А ведь в 1/8 кто-то из фаворитов вылетит...
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