Суперкомпьютер увеличил шансы на победу Франции в ЧМ

сегодня, 13:26

Суперкомпьютер британской аналитической компании Opta перед началом 1/8 финала чемпионата мира повысил шансы сборной Франции на победу в турнире. Об этом сообщается на сайте Opta.

Вероятность победы подопечных Дидье Дешама оценивается в 28,89%. После завершения группового этапа она была 18,66%, при этом тогда французы тоже считались главным претендентом на чемпионство.

В тройке лидеров находятся также команды Аргентины (16,32%) и Испании (12,96%). После завершения 1/16 финала шансы аргентинской команды увеличились (ранее оценивались в 16,26%), а вероятность того, что титул выиграют испанцы, снизилась (было 13,47%).

В десятку наиболее вероятных победителей также вошли сборные Бразилии (9,11%), Англии (8,14%), Португалии (5%), Колумбии (3,38%), Марокко (3,21%), Норвегии (2,86%) и Мексики (2,68%).

Матчи второго раунда будут проходить с 4 по 7 июля. Первая игра пройдёт в субботу с участием Канады и Марокко. Она начнётся в 20:00 по московскому времени.