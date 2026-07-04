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Почти в 60 раз подорожали билеты на матч Англия — Мексика

сегодня, 13:51
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика-:-Логотип футбольный клуб АнглияАнглия06.07.2026 в 03:00 Не начался

Билеты на матч 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Англии и Мексики поступили в продажу по цене, превышающей изначальную почти в 60 раз. Такую информацию сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

По её данным, речь идёт о билетах, которые в декабре посредством лотереи были разыграны между английскими болельщиками. Самые дорогие продаются за 30 тысяч долларов при номинальной стоимости 605. Если прибавить к этому комиссию покупателя в размере 15% (её взимает Международная федерация футбола (ФИФА)), то стоимость прохода на эти места на стадион «Ацтека» в Мехико, где запланирована игра, обойдётся в 34,5 тысячи. Это в 57 раз больше номинала.

С продавца ФИФА также удержит 15%, но его прибыль от реализации билета в любом случае составит 25,5 тысяч с каждого билета.

Би-би-си посчитала, что самый дешёвый билет обойдётся в 3,45 тысячи, что в 12 раз больше изначальной цены.

Матч состоится в ночь на 6 июля и начнётся в 03:00 по московскому времени.

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Источник: tass.ru Фото: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstock
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Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 13:55
Всё дорожает, не только топливо)
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