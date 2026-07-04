В «Ахмате» сообщили, что трансферная кампания завершена

Спортивный директор «Ахмата» рассказал о летней трансферной кампании клуба.

Возможны трансферы как на вход, так и на выход. Я думаю, мы выполнили на 90% то, что было задумано на трансферное окно. Мы трансферную кампанию закончили ещё до чемпионата мира. Просто трансферные договорённости и технические моменты подписания немного сдвинули сроки. По большому счёту наша трансферная кампания была закрыта до старта чемпионата.