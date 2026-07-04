Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

В «Ахмате» сообщили, что трансферная кампания завершена

сегодня, 13:57

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал о летней трансферной кампании клуба.

Возможны трансферы как на вход, так и на выход. Я думаю, мы выполнили на 90% то, что было задумано на трансферное окно. Мы трансферную кампанию закончили ещё до чемпионата мира. Просто трансферные договорённости и технические моменты подписания немного сдвинули сроки. По большому счёту наша трансферная кампания была закрыта до старта чемпионата.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноЦСКА объявил о переходе Агапова в «Уфу»
Вчера, 10:20
ОфициальноСарвели перешёл в «Пари НН»
02 июля
Официально«Рубин» объявил о трансфере защитника
01 июля Фото
Официально«Ростов» подписал бразильского защитника Ногейру
01 июля
Официально«Крылья Советов» подписали Макарова
01 июля
ОфициальноДжованни Гонсалес перешёл в «Ривер Плейт» из «Краснодара»
30 июня
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:15
так и не купили плеймекера и центрфорварда.
а заявленная задача - топ-5.
наверно, в зимнее ТО что то придумают.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 