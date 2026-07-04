Игроки Кабо-Верде сделали фото с Месси во время интервью

|Аргентина3 : 2Кабо-Верде
|Закончился в доп. время
После матча 1/16 финала плей-офф чемпионата мира все игроки сборной Кабо-Верде выстроилась в очередь, чтобы сфотографироваться с нападающим Лионелем Месси во время его послематчевого интервью.
Аргентинцы выиграли поединок со счётом 3:2 в дополнительное время. Месси забил один из мячей. Капитан действующих чемпионов мира не отказался от фото, а журналист Матиас Паласиос отметил:
Посмотрите на них... игроки, которые заставили вас страдать, теперь ждут, чтобы сфотографироваться с вами и попросить автограф.
Месси с улыбкой ответил:
Они просили у меня и футболку... но на поле продолжали меня пинать!