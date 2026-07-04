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Игроки Кабо-Верде сделали фото с Месси во время интервью

сегодня, 14:36
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 2Логотип футбольный клуб Кабо-ВердеКабо-ВердеЗакончился в доп. время

После матча 1/16 финала плей-офф чемпионата мира все игроки сборной Кабо-Верде выстроилась в очередь, чтобы сфотографироваться с нападающим Лионелем Месси во время его послематчевого интервью.

Аргентинцы выиграли поединок со счётом 3:2 в дополнительное время. Месси забил один из мячей. Капитан действующих чемпионов мира не отказался от фото, а журналист Матиас Паласиос отметил:

Посмотрите на них... игроки, которые заставили вас страдать, теперь ждут, чтобы сфотографироваться с вами и попросить автограф.

Месси с улыбкой ответил:

Они просили у меня и футболку... но на поле продолжали меня пинать!

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Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 14:58
Старина Месси, они пинали не только тебя, но и всю Аргентину, а до этого Испанию)
Гость
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