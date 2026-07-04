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Карпукас хочет остаться в «Локомотиве»

сегодня, 15:26

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас сообщил, что хотел бы договориться о продолжении карьеры в клубе.

За первую команду футболист выступает с 2022 года. Его контракт истекает 30 июня 2027-го.

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Все комментарии
Анатолий Гуськов
Анатолий Гуськов ответ particular (раскрыть)
сегодня в 16:49
Из-за этих агентов судьбы игроков частенько ломаются. Особенно при переходе игроков в топ клубы, где их ждёт в основном лавка. Примеров приводить не буду, их достаточно.
particular
particular
сегодня в 15:37
Тёма темнит... А агент, наверняка, мутит и подливает масла в огонь в предвкушении маржи от любых договорённостей...
Гость
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