Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияЧемпионат мира 2026

Сборную Англии освистали по прибытии в Мехико

сегодня, 15:46
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика-:-Логотип футбольный клуб АнглияАнглия06.07.2026 в 03:00 Не начался

По информации источника, команда сборной Англии была встречена свистками и насмешками после прибытия в Мехико на матч 1/8 финала ЧМ-2026. Это произошло, когда она сошла с автобуса и вошла в холл отеля.

Также были слышны крики «Мексика, Мексика», а местные болельщики всячески пытались вывести англичан из равновесия. При этом главный тренер Томас Тухель выглядел расслабленным и даже помахал болельщикам.

Сообщается, что перед прибытием сборной Англии было задействовано больше мер безопасности, чем обычно. В частности, были установлены металлические барьеры, чтобы разделить футболистов и болельщиков.

Как отметила сотрудница издания talkSPORT Анджелина Келли, возле отеля, где остановилась английская команда, наблюдается большое количество полиции, а местные жители сказали, что такое количество полицейских и военных здесь замечено впервые.

Сборная Англии хотела в тайне сохранить своё местоположение. Ранее появилась информация, что она отложила переезд в Мехико из-за опасений по поводу шпионажа.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тухель Томас
Перевод с talksport.com Фото: Соцсети сборной Англии
Игроки Кабо-Верде сделали фото с Месси во время интервью
Сегодня, 14:36
СлухиСборная Англии отложила переезд в Мехико, опасаясь шпионажа
02 июля
Шерки подарил футболки болельщикам, сбросив их из окна
29 июня
СлухиИгрокам Уругвая отменили чартерный рейс
28 июня
Стали известны все пары первого раунда плей-офф ЧМ-2026
28 июня
Во время пресс-конференции Мартинеса зазвучали песни
27 июня
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:15
здесь находится легендарный стадион Ацтека, построенный на лаве вулкана.
стадион, ставший свидетелем того, как англичане были сломлены, когда Диего Марадона забил рукой гол, получивший название "Рука Бога", а спустя три минуты еще забил "Гол столетия"...
40 лет прошло.
теперь английским львам разрешили прием виагру перед игрой.
официально!
все ради улучшения кислородного обмена на высоте 2240 метров.
ВАДА не против, так что все легально.
Мексиканцам придётся прикрывать тыл, и в прямом, и в переносном смысле... шутки шутками, но физически англичане могут получить преимущество в концовке матча. но также возможен побочный эффект - будут чаще попадать в офсайд.
Англия победит (3:1), и встретится с Бразилией.
главное разбудить Кейна к стартовому свистку.
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 16:11
Ночью надо заселятся, предварительно переодевшись в бомжей. Это называется
"сохранить своё местоположение", припёрлись днём в сопровождении полицейского окружения, с установкой металлических барьеров. Чисто английская конспирация.
mz9e3pj572x6
mz9e3pj572x6
сегодня в 15:56
Ну это ожидаемо.... нужно психологически настроится Англичанам.... а хозяев это не красит.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 