Сборную Англии освистали по прибытии в Мехико

По информации источника, команда сборной Англии была встречена свистками и насмешками после прибытия в Мехико на матч 1/8 финала ЧМ-2026. Это произошло, когда она сошла с автобуса и вошла в холл отеля.
Также были слышны крики «Мексика, Мексика», а местные болельщики всячески пытались вывести англичан из равновесия. При этом главный тренер Томас Тухель выглядел расслабленным и даже помахал болельщикам.
Сообщается, что перед прибытием сборной Англии было задействовано больше мер безопасности, чем обычно. В частности, были установлены металлические барьеры, чтобы разделить футболистов и болельщиков.
Как отметила сотрудница издания talkSPORT Анджелина Келли, возле отеля, где остановилась английская команда, наблюдается большое количество полиции, а местные жители сказали, что такое количество полицейских и военных здесь замечено впервые.
Сборная Англии хотела в тайне сохранить своё местоположение. Ранее появилась информация, что она отложила переезд в Мехико из-за опасений по поводу шпионажа.
стадион, ставший свидетелем того, как англичане были сломлены, когда Диего Марадона забил рукой гол, получивший название "Рука Бога", а спустя три минуты еще забил "Гол столетия"...
40 лет прошло.
теперь английским львам разрешили прием виагру перед игрой.
официально!
все ради улучшения кислородного обмена на высоте 2240 метров.
ВАДА не против, так что все легально.
Мексиканцам придётся прикрывать тыл, и в прямом, и в переносном смысле... шутки шутками, но физически англичане могут получить преимущество в концовке матча. но также возможен побочный эффект - будут чаще попадать в офсайд.
Англия победит (3:1), и встретится с Бразилией.
главное разбудить Кейна к стартовому свистку.
"сохранить своё местоположение", припёрлись днём в сопровождении полицейского окружения, с установкой металлических барьеров. Чисто английская конспирация.