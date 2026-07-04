Сборную Англии освистали по прибытии в Мехико

сегодня, 15:46

По информации источника, команда сборной Англии была встречена свистками и насмешками после прибытия в Мехико на матч 1/8 финала ЧМ -2026. Это произошло, когда она сошла с автобуса и вошла в холл отеля.

Также были слышны крики «Мексика, Мексика», а местные болельщики всячески пытались вывести англичан из равновесия. При этом главный тренер выглядел расслабленным и даже помахал болельщикам.

Сообщается, что перед прибытием сборной Англии было задействовано больше мер безопасности, чем обычно. В частности, были установлены металлические барьеры, чтобы разделить футболистов и болельщиков.

Как отметила сотрудница издания talkSPORT Анджелина Келли, возле отеля, где остановилась английская команда, наблюдается большое количество полиции, а местные жители сказали, что такое количество полицейских и военных здесь замечено впервые.

Сборная Англии хотела в тайне сохранить своё местоположение. Ранее появилась информация, что она отложила переезд в Мехико из-за опасений по поводу шпионажа.