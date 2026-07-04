Мертезакер готов к работе в немецком футболе

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Бывший защитник и чемпион мира 2014 года ответил на вопрос, рассматривает ли он возможность занять одну из должностей в Немецком футбольном союзе.

3 июля было объявлено об отставке главного тренера сборной Юлиана Нагельсманна. Его в должности может сменить бывший рулевой дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп. Также сообщается о том, что в DFB происходят и другие серьёзные изменения.