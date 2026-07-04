Мертезакер готов к работе в немецком футболе

Бывший защитник и чемпион мира 2014 года Пер Мертезакер ответил на вопрос, рассматривает ли он возможность занять одну из должностей в Немецком футбольном союзе.
3 июля было объявлено об отставке главного тренера сборной Юлиана Нагельсманна. Его в должности может сменить бывший рулевой дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп. Также сообщается о том, что в DFB происходят и другие серьёзные изменения.
После 15 лет в «Арсенале» — восемь из которых прошли в академии — нужно обдумать всё, что я там пережил.
Работать когда-нибудь в DFB — в немецком футболе, которому я так многим обязан, — и принести пользу, если это будет востребовано... Я, безусловно, готов к этому.