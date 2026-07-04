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Мертезакер готов к работе в немецком футболе

сегодня, 15:59

Бывший защитник и чемпион мира 2014 года Пер Мертезакер ответил на вопрос, рассматривает ли он возможность занять одну из должностей в Немецком футбольном союзе.

3 июля было объявлено об отставке главного тренера сборной Юлиана Нагельсманна. Его в должности может сменить бывший рулевой дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп. Также сообщается о том, что в DFB происходят и другие серьёзные изменения.

После 15 лет в «Арсенале» — восемь из которых прошли в академии — нужно обдумать всё, что я там пережил.

Работать когда-нибудь в DFB — в немецком футболе, которому я так многим обязан, — и принести пользу, если это будет востребовано... Я, безусловно, готов к этому.

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Все комментарии
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 16:13
Примерно так
gfyvzebdx6fd
gfyvzebdx6fd
сегодня в 16:04
Похоже у немчуров готовится перестройка по полной программе....
Гость
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