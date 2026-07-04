Марш: «Я никогда не буду тренировать сборную США»

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш высказался о возможности возглавить национальную команду США.
Американский специалист возглавляет канадскую сборную с мая 2024 года. 4 июля команде предстоит провести матч 1/8 финала плей-офф ЧМ-2026 с Марокко.
Горжусь тем, что я американец. Но я экспат. Живу в Италии, Мексике. Я не праздновал день независимости уже, даже не знаю, как давно. В детстве мы каждый год ходили на парад. Раньше устраивали барбекю.
Люди любят говорить: «О, он хотел бы тренировать национальную сборную». Позвольте мне внести ясность: я никогда не буду тренировать сборную США. Никогда. И это не проблема. В какой-то момент такая возможность была, но я с этим покончил. Мне уже всё равно. Я не желаю зла США. Хочу, чтобы США добились успеха. Мне нравится Почеттино, и многие игроки. Но людям в США нужно перестать раздувать из меня целое событие.