Марш: «Я никогда не буду тренировать сборную США»

Главный тренер сборной Канады высказался о возможности возглавить национальную команду США .

Американский специалист возглавляет канадскую сборную с мая 2024 года. 4 июля команде предстоит провести матч 1/8 финала плей-офф ЧМ -2026 с Марокко.

Горжусь тем, что я американец. Но я экспат. Живу в Италии, Мексике. Я не праздновал день независимости уже, даже не знаю, как давно. В детстве мы каждый год ходили на парад. Раньше устраивали барбекю.