Аршавин назвал сборную, которая выиграет чемпионат мира

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос, кто выиграет чемпионат мира.
Ставлю, что в финале будут играть Франция с Англией. Победит Франция.
Ставлю, что в финале будут играть Франция с Англией. Победит Франция.
В 1/8 финала ЧМ-2026 Англия сыграет с Мексикой, а Франция встретится с Парагваем.
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