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Аршавин назвал сборную, которая выиграет чемпионат мира

сегодня, 17:43

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос, кто выиграет чемпионат мира.

Ставлю, что в финале будут играть Франция с Англией. Победит Франция.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Англия сыграет с Мексикой, а Франция встретится с Парагваем.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 19:06
Видимо Андрей считает, что Испанию выбьет Франция.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 19:03
Ставлю* говорит...) Просто не будет 2 еврокоманд в финале, по крайней мере.
112910415
112910415
сегодня в 19:03
кто Испанию выбил ?!
lazzioll
lazzioll
сегодня в 18:21
а если не победит то это их проблемы
mp3ss4urfvuy
mp3ss4urfvuy
сегодня в 17:55
Про Аргентину забыл
Гость
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