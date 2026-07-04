Московское «Динамо» обыграло «Пари НН» в товарищеском матче

сегодня, 18:06

Московское «Динамо» обыграло «Пари НН» (2:1) в товарищеском матче.

Голами в составе «Динамо» отметились Антон Миранчук и Николас Маричаль. За «Пари НН» забил Андрей Ивлев.

Стоит отметить, что встреча состоялась в Новогорске.