Московское «Динамо» обыграло «Пари НН» в товарищеском матче

Московское «Динамо» обыграло «Пари НН» (2:1) в товарищеском матче.
Голами в составе «Динамо» отметились Антон Миранчук и Николас Маричаль. За «Пари НН» забил Андрей Ивлев.
Стоит отметить, что встреча состоялась в Новогорске.
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и журналистов. Зачем- ему виднее..
Исходя из немногочисленных коротких роликов по отдельным эпизодам,
подробности матча известны такие:
первыми забили "парижане" (Ивлев, 36')- получив мяч перед линией штрафной Динамо, нап НиНо удачно проскочил между двумя защами, вышел один на Расулова и переиграл его.
После перерыва составы сильно обновились.
У нас до перерыва играли резерв плюс Бителло; после перерыва- основа минус Бителло плюс Миранчук.
Оба гола провели со стандартов.
Сначала с позиции поблизости от левого угла штрафной Миранчук закрутил
в дальний нижний угол (68');
Затем он же, примерно с того же места, навесил на линию вратарской (86'),
Маричаль красиво выпрыгнул выше всех и вколотил головой.
Из интересного по составу-
в первом тайме играл Милан Майсторович, не теряющий надежды вернуться
в большой футбол, а также центрзащ Саша Лубнин, привлечённый к этим
сборам из Динамо-2.