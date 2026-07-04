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«Реал» завершает подписание Бастони

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lazzioll
lazzioll
сегодня в 20:59
Интер прошлый сезон 89-35 забитые/пропущенные. Реал 77-35. ну в принципе шило на мыло. Дюмфрис и Бастони. будет видно конечно, но выглядит как будто Реал обьедки подбирает.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 20:13
Хейсен может в аренду уходить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:53
хорошо укрепился Реал в защите))
осталось все это наиграть как команду
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 19:53
Сборная защитников Мавра 😁
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