«Реал» завершает подписание Бастони

Защитник «Интера» Алессандро Бастони близок к переходу в «Реал».
Мадридский клуб завершает сделку по подписанию футболиста. За трансфер итальянца «сливочные» заплатят 60 млн евро.
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осталось все это наиграть как команду